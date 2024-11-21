Експрес-тест з ПДР — куди дозволяється їхати автомобілю

Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку й на знання дорожніх знаків. Куди дозволяється продовжити рух водієві білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Ліворуч. Ліворуч та праворуч. Ліворуч, праворуч та у зворотному напрямку. Прямо. Ліворуч та у зворотному напрямку.

Розбір задачі

Біля перехрестя на правій смузі стоїть жовтий автомобіль, який через пошкодження не може продовжити рух. Водієві білого авто на лівій смуги пропонуються чотири напрямки для подальшого руху: прямо, праворуч, ліворуч та у зворотному напрямку.

Їхати прямо не можна, адже будуть порушені вимоги наказового знаку 4.6 "Рух праворуч або ліворуч".

Цікаво, що цей знак не забороняє розворот.

Таким чином, в зображеній ситуації водій білого авто має право повернути ліворуч або розвернутися.

Повертати праворуч з лівою смуги зазвичай не дозволяється.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя..."

Але водій білої машини фізично не може завчасно зайняти крайню праву смугу через перешкоду у вигляді зламаного жовтого авто.

Читаємо пункт 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Отже, водієві білого автомобіля можна виконати розворот, повернути ліворуч або праворуч.

Правильна відповідь №3

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