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Експрес-тест з ПДР — куди може їхати авто на перехресті

11 листопада 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Швидкий ПДР тест — куди може їхати авто на перехресті
Куди проїзд не заборонений? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків та з теми початку руху та зміни його напрямку. Куди дозволяється продовжити рух водієві білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо, праворуч та ліворуч.
  3. Ліворуч, праворуч та у зворотному напрямку.
  4. Праворуч та ліворуч.
  5. Прямо та праворуч.

Розбір задачі

Експрес-тест з ПДР — куди може їхати авто на перехресті - фото 1

На перехресті водієві білого авто пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Перед перехрестям встановлено знак 2.1 "Дати дорогу", який ніяк не допоможе розв'язати цю задачу, адже він лише показує водієві, що він знаходиться на другорядній дорозі, та зобов'язує пропускати транспорт з головної.


Експрес-тест з ПДР — куди може їхати авто на перехресті - фото 2

А ось знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" говорить про те, що наразі водій якраз знаходиться на дорозі з одностороннім рухом, яка закінчується за перехрестям.


Експрес-тест з ПДР — куди може їхати авто на перехресті - фото 3

Цей знак у жодному разі не забороняє рух прямо, як могли подумати водії-початківці, також він не проти повороту праворуч.

Але, якщо водій розвернеться, то опиниться на зустрічній смузі та буде рухатися проти потоку на дорозі з одностороннім рухом, що заборонено.

Стосовно повороту ліворуч читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

В зображеній ситуації водій не знаходиться у відповідному крайньому положенні на проїзній частині, а отже, повернути ліворуч права не має.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початку руху та зміни його напрямку:

ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

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