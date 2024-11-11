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Экспресс-тест по ПДД — куда может ехать авто на перекрестке

11 ноября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Быстрый ПДД тест — куда может ехать авто на перекрестке
Куда проезд не запрещен? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков и по теме начала движения и изменения его направления. Куда разрешается продолжить движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо, направо и налево.
  3. Налево, направо и в обратном направлении.
  4. Направо и налево.
  5. Прямо и направо.

Разбор задачи

Экспресс-тест по ПДД — куда может ехать авто на перекрестке - фото 1

На перекрестке водителю белого автомобиля предлагаются четыре направления для дальнейшего движения. Перед перекрестком установлен знак 2.1 "Уступи дорогу", который никак не поможет решить эту задачу, ведь он лишь показывает водителю, что он находится на второстепенной дороге, и обязывает пропускать транспорт с главной.


Экспресс-тест по ПДД — куда может ехать авто на перекрестке - фото 2

А вот знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" говорит о том, что в настоящее время водитель находится на дороге с односторонним движением, которая заканчивается за перекрестком.


Экспресс-тест по ПДД — куда может ехать авто на перекрестке - фото 3

Этот знак ни в коем случае не запрещает движение прямо, как могли подумать начинающие водители, также он не против поворота направо.

Но, если водитель развернется, то окажется на встречной полосе и будет двигаться против потока на дороге с односторонним движением, что запрещено.

Относительно поворота налево читаем пункт 10.4 ПДД :

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

В изображенной ситуации водитель не находится в соответствующем крайнем положении на проезжей части, а значит повернуть налево права не имеет.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начала движения и изменению его направления:

ПДД тест правила дорожного движения водители автомобиль авто

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