Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Быстрый тест по ПДД — куда может проехать автомобиль arrow

Быстрый тест по ПДД — куда может проехать автомобиль

21 ноября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тест по ПДД — куда разрешается ехать автомобилю
Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме начала движения и изменении его направления и на знание дорожных знаков. Куда разрешается продолжить движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Налево.
  2. Налево и направо.
  3. Налево, направо и обратно.
  4. Прямо.
  5. Налево и обратно.

Разбор задачи

Быстрый тест по ПДД - куда может проехать автомобиль - фото 1

У перекрестка на правой полосе стоит желтый автомобиль, который из-за повреждения не может продолжить движение. Водителю белого авто на левой полосе предлагаются четыре направления для дальнейшего движения: прямо, направо, налево и обратно.

Ехать прямо нельзя, ведь будут нарушены требования указательного знака 4.6 "Движение направо или налево".

 

Быстрый тест по ПДД - куда может проехать автомобиль - фото 2

Интересно, что этот знак не запрещает разворот.
Таким образом, в изображенной ситуации водитель белого автомобиля имеет право повернуть налево или развернуться.

Поворачивать направо с левой полосы обычно не разрешается.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на круговой перекресток..."

Но водитель белой машины физически не может заранее занять крайнюю правую полосу из-за препятствия в виде сломанного желтого авто.

Читаем пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство по своим габаритам или другим причинам не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 настоящих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или указательных дорожных знаков, дорожной разметке и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

Итак, водителю белого автомобиля можно выполнить разворот, повернуть налево или направо.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:45 Что будет с долгами военнослужащего в случае его смерти

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

06:30 В Украине продолжает падать стоимость пшеницы — цены на зерновые

06:30 Родственник работает в ТЦК – чего он не имеет права делать

Эксклюзив

06:17 Зима без света — готовы ли украинцы выезжать за границу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:15 Заграничный стаж — кому учтут при назначении пенсии

06:01 Блокирование счетов ВПЛ — как снять ограничения в Ощадбанке

Срочная новость

05:51 Россия подняла в небо самолеты Ту-95 – вероятно, есть пуски ракет

05:30 Военный составил завещание и пропал без вести — что делать

05:28 Дождь и снег — прогноз погоды на сегодня

06:45 Что будет с долгами военнослужащего в случае его смерти

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

06:30 В Украине продолжает падать стоимость пшеницы — цены на зерновые

06:30 Родственник работает в ТЦК – чего он не имеет права делать

Эксклюзив

06:17 Зима без света — готовы ли украинцы выезжать за границу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:15 Заграничный стаж — кому учтут при назначении пенсии

06:01 Блокирование счетов ВПЛ — как снять ограничения в Ощадбанке

Срочная новость

05:51 Россия подняла в небо самолеты Ту-95 – вероятно, есть пуски ракет

05:30 Военный составил завещание и пропал без вести — что делать

05:28 Дождь и снег — прогноз погоды на сегодня

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024
Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает