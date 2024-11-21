Экспресс-тест по ПДД — куда разрешается ехать автомобилю

Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начала движения и изменении его направления и на знание дорожных знаков. Куда разрешается продолжить движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Налево. Налево и направо. Налево, направо и обратно. Прямо. Налево и обратно.

Разбор задачи

У перекрестка на правой полосе стоит желтый автомобиль, который из-за повреждения не может продолжить движение. Водителю белого авто на левой полосе предлагаются четыре направления для дальнейшего движения: прямо, направо, налево и обратно.

Ехать прямо нельзя, ведь будут нарушены требования указательного знака 4.6 "Движение направо или налево".

Интересно, что этот знак не запрещает разворот.

Таким образом, в изображенной ситуации водитель белого автомобиля имеет право повернуть налево или развернуться.

Поворачивать направо с левой полосы обычно не разрешается.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на круговой перекресток..."

Но водитель белой машины физически не может заранее занять крайнюю правую полосу из-за препятствия в виде сломанного желтого авто.

Читаем пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство по своим габаритам или другим причинам не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 настоящих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или указательных дорожных знаков, дорожной разметке и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

Итак, водителю белого автомобиля можно выполнить разворот, повернуть налево или направо.

Правильный ответ №3

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