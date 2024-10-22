Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Швидкий тест з ПДР — як має вчинити водій автомобіля arrow

Швидкий тест з ПДР — як має вчинити водій автомобіля

22 жовтня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Експрес-тестування з ПДР — як має вчинити водій автомобіля
Що має зробити водій авто? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми проїзду пішохідних переходів та зупинок. Як має проїхати зображену на малюнку ділянку дороги водій зеленого автомобіля?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Проїхати, маючи перевагу перед пішоходом, котрий йде до трамвая.
  2. Проїхати, даючи дорогу пішоходу, котрий йде до трамвая.
  3. Продовжити рух після того, як пішохід зайде в трамвай, а його двері зачиняться.

Розбір задачі

Швидкий тест з ПДР — як має вчинити водій автомобіля - фото 1

Трамвай знаходиться в межах зупинки, яка позначена відповідною дорожньою розміткою та знаком 5.46.1 "Пункт зупинки трамвая".


Швидкий тест з ПДР — як має вчинити водій автомобіля - фото 2

Пасажирка йде до трамвая, а водій автомобіля рухається прямо їй на переріз. Читаємо пункт 18.8 ПДР:

"Водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які йдуть з боку відчинених дверей до (або від) трамвая, що стоїть на зупинці, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини, чи посадкового майданчика, розміщеного на ній. Продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину і в трамваї зачиняться двері.".

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:

ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

06:35 Москву непокоїть реакція Північної Кореї на запрошення військ КНДР — чого боїться Кремль

06:30 Продовження відстрочки — коли подавати документи

06:30 Наприкінці жовтня ціни на пшеницю пішли вгору — скільки коштує зерно в Україні

06:10 Винагороди до 100 тис. грн — як це вплине на пенсії бійців

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

06:03 Як буде українською "ти правий" — мовознавці назвали варіанти

06:01 Клієнти Ощадбанку можуть захиститись від шахрайства — деталі

05:45 Несплачений штраф від ТЦК — що чекає на військовозобов'язаного

05:05 Подекуди до +17, але й не без заморозків — прогноз погоди в Україні на сьогодні

05:04 КНДР дорого заплатить, якщо відправить солдат в Україну — США зробили заяву в ООН

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

06:35 Москву непокоїть реакція Північної Кореї на запрошення військ КНДР — чого боїться Кремль

06:30 Продовження відстрочки — коли подавати документи

06:30 Наприкінці жовтня ціни на пшеницю пішли вгору — скільки коштує зерно в Україні

06:10 Винагороди до 100 тис. грн — як це вплине на пенсії бійців

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

06:03 Як буде українською "ти правий" — мовознавці назвали варіанти

06:01 Клієнти Ощадбанку можуть захиститись від шахрайства — деталі

05:45 Несплачений штраф від ТЦК — що чекає на військовозобов'язаного

05:05 Подекуди до +17, але й не без заморозків — прогноз погоди в Україні на сьогодні

05:04 КНДР дорого заплатить, якщо відправить солдат в Україну — США зробили заяву в ООН

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

Text

21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Text

18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

Text

17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Text

12:21 Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку