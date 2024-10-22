Експрес-тестування з ПДР — як має вчинити водій автомобіля

Швидкий тест з ПДР — як має вчинити водій автомобіля
Задача з теми проїзду пішохідних переходів та зупинок. Як має проїхати зображену на малюнку ділянку дороги водій зеленого автомобіля?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Проїхати, маючи перевагу перед пішоходом, котрий йде до трамвая.
- Проїхати, даючи дорогу пішоходу, котрий йде до трамвая.
- Продовжити рух після того, як пішохід зайде в трамвай, а його двері зачиняться.
Розбір задачі
Трамвай знаходиться в межах зупинки, яка позначена відповідною дорожньою розміткою та знаком 5.46.1 "Пункт зупинки трамвая".
Пасажирка йде до трамвая, а водій автомобіля рухається прямо їй на переріз. Читаємо пункт 18.8 ПДР:
"Водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які йдуть з боку відчинених дверей до (або від) трамвая, що стоїть на зупинці, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини, чи посадкового майданчика, розміщеного на ній. Продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину і в трамваї зачиняться двері.".
Правильна відповідь №3
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