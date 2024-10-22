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Быстрый тест по ПДД — как должен поступить водитель автомобиля

22 октября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тестирование по ПДД — как должен поступить водитель автомобиля
Что должен сделать водитель автомобиля? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезда пешеходных переходов и остановок. Как должен проехать изображенный на рисунке участок дороги водитель зеленого автомобиля?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Проехать, имея преимущество перед пешеходом, который идет к трамваю.
  2. Проехать, давая дорогу пешеходу, идущему к трамваю.
  3. Продолжить движение после того, как пешеход зайдет в трамвай, а его дверь закроется.

Разбор задачи

Быстрый тест с ПДД - как должен поступить водитель автомобиля - фото 1

Трамвай находится в пределах остановки, обозначенной соответствующей дорожной разметкой и знаком 5.46.1 "Пункт остановки трамвая".


Быстрый тест по ПДД - как должен поступить водитель автомобиля - фото 2

Пассажир идет к трамваю, а водитель автомобиля двигается прямо ей на пересечение. Читаем пункт 18.8 ПДД:

"Водитель транспортного средства должен остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, идущим со стороны открытой двери к (или от) трамвая, стоящему на остановке, если посадка или высадка производится с проезжей части, или посадочной площадки, размещенной на ней. Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае захлопнется дверь".

Правильный ответ №3

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