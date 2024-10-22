Экспресс-тестирование по ПДД — как должен поступить водитель автомобиля

Быстрый тест по ПДД — как должен поступить водитель автомобиля
Задача по теме проезда пешеходных переходов и остановок. Как должен проехать изображенный на рисунке участок дороги водитель зеленого автомобиля?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Проехать, имея преимущество перед пешеходом, который идет к трамваю.
- Проехать, давая дорогу пешеходу, идущему к трамваю.
- Продолжить движение после того, как пешеход зайдет в трамвай, а его дверь закроется.
Разбор задачи
Трамвай находится в пределах остановки, обозначенной соответствующей дорожной разметкой и знаком 5.46.1 "Пункт остановки трамвая".
Пассажир идет к трамваю, а водитель автомобиля двигается прямо ей на пересечение. Читаем пункт 18.8 ПДД:
"Водитель транспортного средства должен остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, идущим со стороны открытой двери к (или от) трамвая, стоящему на остановке, если посадка или высадка производится с проезжей части, или посадочной площадки, размещенной на ней. Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае захлопнется дверь".
Правильный ответ №3
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