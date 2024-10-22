Экспресс-тестирование по ПДД — как должен поступить водитель автомобиля

Что должен сделать водитель автомобиля? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезда пешеходных переходов и остановок. Как должен проехать изображенный на рисунке участок дороги водитель зеленого автомобиля?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Проехать, имея преимущество перед пешеходом, который идет к трамваю. Проехать, давая дорогу пешеходу, идущему к трамваю. Продолжить движение после того, как пешеход зайдет в трамвай, а его дверь закроется.

Разбор задачи

Трамвай находится в пределах остановки, обозначенной соответствующей дорожной разметкой и знаком 5.46.1 "Пункт остановки трамвая".





Пассажир идет к трамваю, а водитель автомобиля двигается прямо ей на пересечение. Читаем пункт 18.8 ПДД:

"Водитель транспортного средства должен остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, идущим со стороны открытой двери к (или от) трамвая, стоящему на остановке, если посадка или высадка производится с проезжей части, или посадочной площадки, размещенной на ней. Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае захлопнется дверь".

Правильный ответ №3

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