Цікавий тест ПДР: хто залишить спірну ділянку останнім

Хто кого пропускає? Малюнок: "L Інструктор".

Задача з теми про рух у житловій та пішохідній зоні. Хто залишить спірну ділянку останнім у зображені на малюнку ситуації: пішохід, мотоцикліст або водій автомобіля?

Завдання запропонував канал "L Інструктор".

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Варіанти відповіді

Пішохід. Водій легковика. Мотоцикліст.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій червоного автомобіля та мотоцикліст повертають ліворуч, а пішохід має намір перейти на протилежний бік.

Перед водієм авто встановлено знак 5.34 "Житлова зона", який інформує про в’їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху.

Читаємо пункт 26.1 ПДР:

"Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по тротуарах, так і по проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху".

Тобто пішохід має пройти першим.

Як роз'їдуться водій легковика та мотоцикліст? Видно, що водій червоного авто заїжджає до пішохідної зони, а мотоцикліст виїжджає з неї.

Читаємо пункт 26.4 ПДР:

"Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху".

Отже, мотоцикліст зобовʼязаний пропустити водія червоного автомобіля, та в зображеній ситуації проїде останнім.

Правильна відповідь

№3

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