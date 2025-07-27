Интересный тест ПДД: кто покинет спорный участок последним

Быстрый тест ПДД — кто покинет спорный участок последним
Задача по теме о движении в жилой и пешеходной зоне. Кто покинет спорный участок последним в изображенной на рисунке ситуации: пешеход, мотоциклист или водитель автомобиля?
Задание предложил канал "L Инструктор".
Варианты ответа
- Пешеход.
- Водитель легковушки.
- Мотоциклист.
Разбор задачи
На участке дороги водитель красного автомобиля и мотоциклист поворачивают налево, а пешеход намерен перейти на противоположную сторону.
Перед водителем авто установлен знак 5.34 "Жилая зона", который информирует о въезде на территорию, где действуют особые условия дорожного движения.
Читаем пункт 26.1 ПДД:
"Пешеходам разрешается двигаться в жилой и пешеходной зоне как по тротуарам, так и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны создавать безосновательных препятствий для их движения".
То есть пешеход должен пройти первым.
Как разъедутся водитель легковушки и мотоциклист? Видно, что водитель красного авто заезжает в пешеходную зону, а мотоциклист выезжает из нее.
Читаем пункт 26.4 ПДД:
"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения".
Следовательно, мотоциклист обязан пропустить водителя красного автомобиля, и в изображенной ситуации проедет последним.
Правильный ответ
№3
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