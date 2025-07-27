Интересный тест ПДД: кто покинет спорный участок последним

Кто кого пропускает? Рисунок: "L Инструктор".

Задача по теме о движении в жилой и пешеходной зоне. Кто покинет спорный участок последним в изображенной на рисунке ситуации: пешеход, мотоциклист или водитель автомобиля?

Задание предложил канал "L Инструктор".

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Варианты ответа

Пешеход. Водитель легковушки. Мотоциклист.

Разбор задачи

На участке дороги водитель красного автомобиля и мотоциклист поворачивают налево, а пешеход намерен перейти на противоположную сторону.

Перед водителем авто установлен знак 5.34 "Жилая зона", который информирует о въезде на территорию, где действуют особые условия дорожного движения.

Читаем пункт 26.1 ПДД:

"Пешеходам разрешается двигаться в жилой и пешеходной зоне как по тротуарам, так и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны создавать безосновательных препятствий для их движения".

То есть пешеход должен пройти первым.

Как разъедутся водитель легковушки и мотоциклист? Видно, что водитель красного авто заезжает в пешеходную зону, а мотоциклист выезжает из нее.

Читаем пункт 26.4 ПДД:

"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения".

Следовательно, мотоциклист обязан пропустить водителя красного автомобиля, и в изображенной ситуации проедет последним.

Правильный ответ

№3

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