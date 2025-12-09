Експрес-тест ПДР: хто поступиться на повороті

Швидкий тест ПДР — хто поступиться на повороті
Задача з теми про проїзд перехресть. Як діяти мотоциклісту, який побачив автомобіль, коли виконував розворот на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- Поступитися дорогою автомобілю, що наближається праворуч.
- Закінчити маневр, користуючись своєю перевагою.
- Переконатися, що йому поступаються дорогою, та закінчити маневр.
Розбір задачі
На перехресті мотоцикліст їде у напрямку додаткової зеленої стрілки, яка увімкнена одночасно з основним зеленим сигналом світлофора.
Поступитися має водій легкового автомобіля, який рухається у напрямку додаткової стрілки, увімкненої одночасно з основним червоним сигналом світлофора.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Правильна відповідь
№2
