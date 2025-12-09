Експрес-тест ПДР: хто поступиться на повороті

Як розвернутися? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з теми про проїзд перехресть. Як діяти мотоциклісту, який побачив автомобіль, коли виконував розворот на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Варіанти відповіді

Поступитися дорогою автомобілю, що наближається праворуч. Закінчити маневр, користуючись своєю перевагою. Переконатися, що йому поступаються дорогою, та закінчити маневр.

Розбір задачі

На перехресті мотоцикліст їде у напрямку додаткової зеленої стрілки, яка увімкнена одночасно з основним зеленим сигналом світлофора.

Поступитися має водій легкового автомобіля, який рухається у напрямку додаткової стрілки, увімкненої одночасно з основним червоним сигналом світлофора.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь

№2

