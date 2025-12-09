Экспресс-тест ПДД: кто уступит на повороте

Быстрый тест ПДД — кто уступит на повороте
Задача по теме о проезде перекрестков. Как действовать мотоциклисту, который увидел автомобиль, когда выполнял разворот на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Уступить дорогу автомобилю, приближающемуся справа.
- Закончить маневр, пользуясь своим преимуществом.
- Убедиться, что ему уступают дорогу, и закончить маневр.
Разбор задачи
На перекрестке мотоциклист едет в направлении дополнительной зеленой стрелки, которая включена одновременно с основным зеленым сигналом светофора.
Уступить должен водитель легкового автомобиля, который движется в направлении дополнительной стрелки, включенной одновременно с основным красным сигналом светофора.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Правильный ответ
№2
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!