Экспресс-тест ПДД: кто уступит на повороте

Как развернуться? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по теме о проезде перекрестков. Как действовать мотоциклисту, который увидел автомобиль, когда выполнял разворот на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Уступить дорогу автомобилю, приближающемуся справа. Закончить маневр, пользуясь своим преимуществом. Убедиться, что ему уступают дорогу, и закончить маневр.

Разбор задачи

На перекрестке мотоциклист едет в направлении дополнительной зеленой стрелки, которая включена одновременно с основным зеленым сигналом светофора.

Уступить должен водитель легкового автомобиля, который движется в направлении дополнительной стрелки, включенной одновременно с основным красным сигналом светофора.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: