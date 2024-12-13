Експрес-тест з ПДР — кому поступиться червоне авто

Хто має перевагу? Малюнок: "Школа авто".

Задача з теми про проїзд перехресть. Кого зобов’язаний пропустити водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

Трамвай. Мотоцикл. Зелене авто. Усі транспортні засоби. Нікого.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля має намір проїхати прямо, мотоцикліст та водій зеленого автомобіля — повернути ліворуч, а водій трамвая — праворуч.

На перехресті відсутні світлофори, а отже, воно є нерегульованим. Але перед трамваєм та червоним автомобілем встановлено знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Таким чином, на головній перебувають трамвай та червоний автомобіль.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тобто водій червоної машини зобов’язаний дати дорогу лише трамваю.

Правильна відповідь №1

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