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Швидке тестування з ПДР — кому поступиться червоне авто

13 грудня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Експрес-тест з ПДР — кому поступиться червоне авто
Хто має перевагу? Малюнок: "Школа авто".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. Кого зобов’язаний пропустити водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

  1. Трамвай.
  2. Мотоцикл.
  3. Зелене авто.
  4. Усі транспортні засоби.
  5. Нікого.

Розбір задачі

Швидке тестування з ПДР — кому поступиться червоне авто - фото 1

На перехресті водій червоного автомобіля має намір проїхати прямо, мотоцикліст та водій зеленого автомобіля — повернути ліворуч, а водій трамвая — праворуч.

На перехресті відсутні світлофори, а отже, воно є нерегульованим. Але перед трамваєм та червоним автомобілем встановлено знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Швидке тестування з ПДР — кому поступиться червоне авто - фото 2

Таким чином, на головній перебувають трамвай та червоний автомобіль.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тобто водій червоної машини зобов’язаний дати дорогу лише трамваю.

Правильна відповідь №1

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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