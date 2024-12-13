Экспресс-тест по ПДД — кому уступит красное авто

Быстрое тестирование по ПДД — кому уступит красное авто
Задача по теме о проезде перекрестков. Кого должен пропустить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа авто".
Варианты ответа
- Трамвай.
- Мотоцикл.
- Зеленый автомобиль.
- Все транспортные средства.
- Никого.
Разбор задачи
На перекрестке водитель красного автомобиля намерен проехать прямо, мотоциклист и водитель зеленого автомобиля — повернуть налево, а водитель трамвая — направо.
На перекрестке отсутствуют светофоры, а значит, он нерегулируемый. Но перед трамваем и красным автомобилем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
Таким образом, на главной находятся трамвай и красный автомобиль.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
То есть водитель красной машины обязан дать дорогу только трамваю.
Правильный ответ №1
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