Экспресс-тест по ПДД — кому уступит красное авто

Кто имеет преимущество? Рисунок: "Школа авто".

Задача по теме о проезде перекрестков. Кого должен пропустить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

Трамвай. Мотоцикл. Зеленый автомобиль. Все транспортные средства. Никого.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен проехать прямо, мотоциклист и водитель зеленого автомобиля — повернуть налево, а водитель трамвая — направо.

На перекрестке отсутствуют светофоры, а значит, он нерегулируемый. Но перед трамваем и красным автомобилем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Таким образом, на главной находятся трамвай и красный автомобиль.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть водитель красной машины обязан дать дорогу только трамваю.

Правильный ответ №1

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