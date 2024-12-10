Хитрый ПДД тест — как разъехаться на перекрестке

Кто проедет первым? Рисунок: "Школа Авто".

Задача по теме регулирования дорожного движения и на знание дорожных знаков. В какой очередности проедут перекресток водители автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

Второй, третий и первый. Третий, второй и первый. Первый, второй и третий.

Разбор задачи

На перекрестке автомобиль №1 намерен повернуть налево, №3 собирается повернуть направо, а №2 — проехать прямо.

На перекрестке установлен светофор, с мигающий желтым сигналом, поэтому читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

В изображенной ситуации сигнал светофора желтый мигающий, а значит, определять порядок проезда нужно с помощью знаков приоритета.

Перед первым авто стоит знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги". А на стороне второго и третьего автомобилей установлен знак 2.1 "Уступить дорогу".

Знак 2.3 дает право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков, поэтому водитель автомобиля №1, никому не уступая, проедет перекресток первым.

Траектории автомобилей №2 и №3 не пересекаются, поэтому они отправятся одновременно после проезда машины №1.

Правильный ответ №3

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