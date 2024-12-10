Хитрий ПДР тест — як роз’їхатися на перехресті

Хто проїде першим? Малюнок: "Школа Авто".

Задача з теми регулювання дорожнього руху та на знання дорожніх знаків. В якій черговості проїдуть перехрестя водії автомобілів в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Другий, третій та перший. Третій, другий та перший. Перший, другий та третій.

Розбір задачі

На перехресті автомобіль №1 має намір повернути ліворуч, №3 збирається повернути праворуч, а №2 — проїхати прямо.

На перехресті встановлено світлофор, який блимає жовтим, тому читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

В зображеній ситуації сигнал світлофора жовтий миготливий, а отже, визначати порядок проїзду потрібно за допомогою знаків пріоритету.

Перед першим авто стоять знак 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги". А на стороні другого та третього автомобілів встановлено знак 2.1 "Дати дорогу".

Знак 2.3 надає право першочергового проїзду нерегульованих перехресть, тому водій автомобіля №1, нікому не поступаючись, проїде перехрестя першим.

Траєкторії автомобілів №2 та №3 не перетинаються, тому вони поїдуть одночасно після проїзду машини №1.

Правильна відповідь №3

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