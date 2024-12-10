Хитрий ПДР тест — як роз’їхатися на перехресті

Половина новачків помиляються — як роз’їхатися на перехресті
Задача з теми регулювання дорожнього руху та на знання дорожніх знаків. В якій черговості проїдуть перехрестя водії автомобілів в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Школа Авто".
Варіанти відповіді
- Другий, третій та перший.
- Третій, другий та перший.
- Перший, другий та третій.
Розбір задачі
На перехресті автомобіль №1 має намір повернути ліворуч, №3 збирається повернути праворуч, а №2 — проїхати прямо.
На перехресті встановлено світлофор, який блимає жовтим, тому читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
В зображеній ситуації сигнал світлофора жовтий миготливий, а отже, визначати порядок проїзду потрібно за допомогою знаків пріоритету.
Перед першим авто стоять знак 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги". А на стороні другого та третього автомобілів встановлено знак 2.1 "Дати дорогу".
Знак 2.3 надає право першочергового проїзду нерегульованих перехресть, тому водій автомобіля №1, нікому не поступаючись, проїде перехрестя першим.
Траєкторії автомобілів №2 та №3 не перетинаються, тому вони поїдуть одночасно після проїзду машини №1.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:
- ПДР тест для досвідчених водіїв: хто має право проїхати?
- Тестування з ПДР: хто може продовжити рух при цьому сигналі регулювальниці?
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