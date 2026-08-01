Штраф 2000 євро та вилучення прав: нова ціна перевищення швидкості

Автомобіль на високій швидкості. Фото: netcarshow.com

У розпал сезону літніх відпусток водіїв застерігають від порушення швидкісного режиму на автошляхах Греції. Місцева влада посилила покарання, позаяк перевищення швидкості спричиняє від 20% до 30% смертельних ДТП. Новий дорожній кодекс передбачає суворі адміністративні заходи, залежно від тяжкості порушення.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на LiberTatea.

Градація штрафів

За незначне перевищення швидкості до 20 км/год водієві загрожує штраф у розмірі 150 євро. Якщо ж їхати швидше від дозволеного на 20–30 км/год, грошове покарання залишиться таким самим, проте додається позбавлення права керування на 20 днів.

Перевищення на 30–50 км/год обійдеться дорожче: штраф зростає до 350 євро, а посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію авто вилучають на 30 днів. Якщо перевищити ліміт понад 50 км/год, доведеться сплатити 700 євро та залишитися без прав на 60 днів.

Екстремальна їзда

Законодавство Греції передбачає окремі суворі заходи за високі швидкості на різних типах доріг. Рух зі швидкістю понад 150 км/год на автомагістралях, понад 130 км/год на швидкісних трасах та понад 120 км/год на інших автошляхах карається штрафом 350 євро та вилученням документів на 30 днів.

Читайте також:

Найсуворіше покарання чекає на тих, хто розганяється понад 200 км/год. У такому разі штраф сягає 2000 євро, а водійське посвідчення вилучають на місці терміном на один рік.

Раніше Новини.LIVE писали, яку максимальну швидкість витримують автомобільні шини. Кожна покришка має два найважливіші параметри: індекс навантаження та індекс швидкості.

Також читайте, чому в німецьких автомобілях швидкість обмежена на 250 км/год. Це результат джентльменської угоди, яку BMW, Mercedes-Benz та Audi уклали понад 40 років тому.