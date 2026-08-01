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Главная Авто Штраф 2000 евро за превышение скорости: кому грозит

Штраф 2000 евро за превышение скорости: кому грозит

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 20:30
Штраф 2000 евро и лишение прав: новая цена за превышение скорости
Автомобиль на высокой скорости. Фото: netcarshow.com

В разгар сезона летних отпусков водителей предупреждают о недопустимости нарушения скоростного режима на автодорогах Греции. Местные власти ужесточили наказания, поскольку превышение скорости является причиной от 20% до 30% смертельных ДТП. Новый дорожный кодекс предусматривает строгие административные меры в зависимости от тяжести нарушения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на LiberTatea.

Градация штрафов

За незначительное превышение скорости до 20 км/ч водителю грозит штраф в размере 150 евро. Если ехать быстрее разрешенного на 20–30 км/ч, денежное наказание останется прежним, однако к нему добавится лишение права управления транспортным средством на 20 дней.

Превышение на 30–50 км/ч обойдется дороже: штраф возрастает до 350 евро, а водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля изымаются на 30 дней. Если превысить лимит более чем на 50 км/ч, придется заплатить 700 евро и остаться без прав на 60 дней.

Экстремальное вождение

Законодательство Греции предусматривает отдельные строгие меры за превышение скорости на различных типах дорог. Движение со скоростью свыше 150 км/ч на автомагистралях, свыше 130 км/ч на скоростных трассах и свыше 120 км/ч на других автодорогах наказывается штрафом в размере 350 евро и изъятием документов на 30 дней.

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Самое строгое наказание ждет тех, кто разгоняется свыше 200 км/ч. В таком случае штраф достигает 2000 евро, а водительское удостоверение изымают на месте сроком на один год.

Ранее Новини.LIVE писали, какую максимальную скорость выдерживают автомобильные шины. Каждая шина имеет два важнейших параметра: индекс нагрузки и индекс скорости.

Также читайте, почему в немецких автомобилях скорость ограничена 250 км/ч. Это результат джентльменского соглашения, которое BMW, Mercedes-Benz и Audi заключили более 40 лет назад.

Греция авто штраф штрафы автомобиль скорость авто
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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