Шкода для авто від вибоїн на дорозі більша, ніж здається

Вибоїна на весняній дорозі. Фото: click4warranty.co.uk

Зіткнення з вибоїною на дорозі часто сприймається як незначний інцидент, що викликає лише секундне роздратування. Насправді приховані пошкодження можуть поступово руйнувати шини, диски та елементи підвіски автомобіля. Навіть якщо відразу після удару жодних симптомів не виявлено, наслідки проявляються з часом через нерівномірний знос протектора. Кожне наступне потрапляння в яму лише збільшує шанси на критичну поломку ключових вузлів.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Приховані загрози

Контакт з гострими краями асфальтових ям призводить до внутрішнього пошкодження структури шини. Це часто проявляється у вигляді здуття на боковині або прихованого проколу, що згодом стає причиною раптової втрати тиску під час руху. Окрема небезпека існує для алюмінієвих дисків, які через свою крихкість схильні до появи тріщин або деформацій під час сильних ударів.

Компоненти підвіски також страждають від значних перевантажень під час подолання неякісного покриття. Важелі керування та стійки можуть ослабнути до критичного стану, що зрештою призведе до їх повної відмови. Навіть якщо деталі залишаться цілими, удар часто спричиняє порушення кутів встановлення коліс, змушуючи водія постійно коригувати траєкторію для руху прямо.

Відкладені наслідки

Деякі симптоми несправностей після зустрічі з дорожнім кратером не проявляються миттєво. Важливо звертати увагу на будь-які зміни в зусиллі на кермі або появу сторонніх вібрацій під час поїздки. Постійне відхилення автомобіля в один бік свідчить про серйозні проблеми з ходовою частиною, які потребують обов’язкової перевірки у майстерні.

Стан протектора шин може розповісти про наявність пошкоджень через певний час після інциденту. Нерівномірний або занадто швидкий знос гуми вказує на порушення геометрії підвіски, спричинене невдалим маневром на нерівностях. Регулярний огляд коліс дозволяє виявити ці ознаки до того, як ситуація стане небезпечною для подальшої експлуатації авто на великій швидкості.