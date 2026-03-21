Україна
Вред для авто от выбоин на дороге больше, чем кажется

Вред для авто от выбоин на дороге больше, чем кажется

Дата публикации 21 марта 2026 15:45
Выбоина на весенней дороге. Фото: click4warranty.co.uk

Столкновение с выбоиной на дороге часто воспринимается как незначительный инцидент, вызывающий лишь секундное раздражение. На самом деле скрытые повреждения могут постепенно разрушать шины, диски и элементы подвески автомобиля. Даже если сразу после удара никаких симптомов не обнаружено, последствия проявляются со временем из-за неравномерного износа протектора. Каждое последующее попадание в яму лишь увеличивает шансы на критическую поломку ключевых узлов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Скрытые угрозы

Контакт с острыми краями асфальтовых ям приводит к внутреннему повреждению структуры шины. Это часто проявляется в виде вздутия на боковине или скрытого прокола, что впоследствии становится причиной внезапной потери давления во время движения. Отдельная опасность существует для алюминиевых дисков, которые из-за своей хрупкости склонны к появлению трещин или деформаций во время сильных ударов.

Компоненты подвески также страдают от значительных перегрузок при преодолении некачественного покрытия. Рычаги управления и стойки могут ослабнуть до критического состояния, что в конечном итоге приведет к их полному отказу. Даже если детали останутся целыми, удар часто вызывает нарушение углов установки колес, заставляя водителя постоянно корректировать траекторию для движения прямо.

Отложенные последствия

Некоторые симптомы неисправностей после встречи с дорожным кратером не проявляются мгновенно. Важно обращать внимание на любые изменения в усилии на руле или появление посторонних вибраций во время поездки. Постоянное отклонение автомобиля в одну сторону свидетельствует о серьезных проблемах с ходовой частью, которые требуют обязательной проверки в мастерской.

Состояние протектора шин может рассказать о наличии повреждений через некоторое время после инцидента. Неравномерный или слишком быстрый износ резины указывает на нарушение геометрии подвески, вызванное неудачным маневром на неровностях. Регулярный осмотр колес позволяет выявить эти признаки до того, как ситуация станет опасной для дальнейшей эксплуатации авто на большой скорости.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Игорь Саджа
Реклама

