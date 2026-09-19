Альтернатива кросоверам: ТОП-6 седанів з просторими салонами

Honda Accord 2026 року. Фото: motortrend.com

Багато покупців обирають позашляховики та кросовери виключно через просторий салон і відсутність відчуття тісноти. Проте традиційні кузови також здатні запропонувати великий внутрішній об'єм та високий рівень комфорту. Запас місця для ніг і голови в окремих модельних лінійках часто перевершує показники великих кросоверів. Автоексперти назвали найкращі седани масового та преміального сегментів з великим простором усередині.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Реклама

Компактні та середньорозмірні

Компактний Hyundai Elantra пропонує 107,4 см місця для ніг спереду та 96,5 см на задньому ряду. За цими параметрами модель перевершує навіть кросовер Venue того ж бренду.

Середньорозмірний Honda Accord гарантує 107,4 см для ніг водія та 103,6 см для пасажирів ззаду, що повністю відповідає рівню популярного кросовера Honda CR-V.

Своєю чергою Kia K5 стає справжнім лідером за простором для першого ряду. Водій та передній пасажир отримують 117,1 см місця для ніг, що перевищує показники великого позашляховика Kia Telluride та мінівена Kia Carnival. Для задніх пасажирів Kia K5 пропонує цілком комфортні 89,4 см.

Читайте також:

Представницькі моделі

У розкішному седані BMW 7 Series акцент зроблено на пасажирах другого ряду. Вони отримують 109,9 см місця для ніг проти 104,6 см спереду, що створює умови для комфортних поїздок з особистим водієм. Модель має ширину салону в плечах на першому ряду 154,9 см.

Представницький Mercedes-Benz S-Class пропонує 104,9 см місця для ніг спереду та 111,5 см ззаду. За висотою стелі цей автомобіль стає абсолютним лідером, забезпечуючи 106,9 см спереду та 100,1 см на другому ряду.

Рекордсменом за запасом місця для ніг ззаду стають Audi A8 та Audi S8 з результатом 112,5 см, що робить їх чудовою альтернативою габаритним кросоверам.

Раніше Новини.LIVE писали, які нові негібридні автомобілі споживають менш як 6 л/100 км. Сьогодні досягти подібних показників без електричного втручання стало значно важче.

Також читайте про пʼять альтернатив Toyota Corolla. На ринку існують моделі, що пропонують більше практичності або нижчу вартість.