Компактні седани з високим кліренсом: 5 надійних авто

Volkswagen Jetta 2025 року. Фото: netcarshow.com

Багато водіїв шукають легкові автомобілі з захистом від пошкоджень на нерівному асфальті. Купівля великого кросовера чи позашляховика потрібна далеко не всім. Сучасні компактні седани часто пропонують чудовий кліренс для комфортних поїздок містом. Експерти виділили п'ять моделей, які мають високий дорожній просвіт та добре захищають днище від бордюрів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Європейський вибір

Німецький седан Volkswagen Jetta пропонує високий кліренс 14 см та багажний відсік на 399 л. Мотор 1,5 л Turbo на 158 к.с. працює з 8-ступеневим автоматом. Машина витрачає 5,9 л/100 км за містом, 8,1 л/100 км у міському режимі та 6,9 л/100 км у змішаному циклі на 16-дюймових колесах.

Виробник надає седану широкий набір електронних асистентів. Адаптивний круїз-контроль з функцією зупинки та руху, автоматичне гальмування при загрозі зіткнення, моніторинг сліпих зон та тримання в смузі роблять поїздки безпечними. Модель поєднує гарну практичність з помірними витратами на пальне.

Корейський практицизм

Корейський седан Hyundai Elantra має кліренс 13,5 см та багажний відсік об'ємом 402 л. Атмосферний двигун 2 л видає 147 к.с. і витрачає близько 5,9 л/100 км на трасі, 7,6 л/100 км у місті та 6,7 л/100 км у змішаному циклі. Модель отримала три режими руху: Normal, Sport та Smart, а також систему автоматичної зупинки мотора.

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За безпеку водія відповідають системи стеження за втомою, тримання в смузі руху, запобігання зіткненням на перехрестях та безпечного виходу пасажирів. Легкосплавні диски на 15 дюймів додають м'якості на нерівностях.

Седан Kia K4 пропонує дорожній просвіт 13,5 см та найбільший багажник у групі на 413 л. Мотор 2 л на 147 к.с. демонструє витрату пального 5,9 л/100 км за містом, 7,8 л/100 км у місті та 6,9 л/100 км у змішаному режимі. В салоні встановлено великий екран на 12,3 дюйма з бездротовим підключенням Apple CarPlay та Android Auto.

Комплекс безпеки K4 включає контроль сліпих зон, моніторинг пішоходів та велосипедистів, систему безключового доступу та розпізнавання дорожніх знаків. Це один з найсучасніших автомобілів у своєму класі.

Японські бренди

Японський седан Mazda 3 пропонує високий кліренс 14 см, що гарантує захист кузова від подряпин та горбів. Двигун споживає близько 6,5 л/100 км на трасі та 8,7 л/100 км у місті. Багажник вміщує 374 л, а список оснащення включає адаптивні фари, датчики дощу, підігрів дзеркал, сповіщення про перехресний рух та камери кругового огляду.

Седан Toyota Corolla має кліренс 13,5 см та об'єм багажника 371 л. Двигун 2 л потужністю 169 к.с. витрачає 5,7 л/100 км на трасі, 7,3 л/100 км у місті та 6,7 л/100 км у змішаному режимі. Комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense 3.0 включає адаптивний круїз-контроль, стеження за смугою, моніторинг сліпих зон та автоматичне дальнє світло.

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