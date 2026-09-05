Компактные седаны с высоким клиренсом: 5 надежных авто

Volkswagen Jetta 2025 года. Фото: netcarshow.com

Многие водители ищут легковые автомобили, защищающие от повреждений на неровном асфальте. Покупка большого кроссовера или внедорожника нужна далеко не всем. Современные компактные седаны часто предлагают отличный клиренс для комфортных поездок по городу. Эксперты выделили пять моделей, которые имеют высокий дорожный просвет и хорошо защищают днище от бордюров.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Европейский выбор

Немецкий седан Volkswagen Jetta предлагает высокий клиренс 14 см и багажный отсек объемом 399 л. Двигатель 1,5 л Turbo мощностью 158 л.с. работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль расходует 5,9 л/100 км за городом, 8,1 л/100 км в городском режиме и 6,9 л/100 км в смешанном цикле на 16-дюймовых колесах.

Производитель оснащает седан широким набором электронных помощников. Адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и трогания, автоматическое торможение при угрозе столкновения, мониторинг слепых зон и удержание в полосе движения делают поездки безопасными. Модель сочетает в себе хорошую практичность с умеренным расходом топлива.

Корейский прагматизм

Корейский седан Hyundai Elantra имеет клиренс 13,5 см и багажный отсек объемом 402 л. Атмосферный двигатель объемом 2 л развивает 147 л.с. и расходует около 5,9 л/100 км на трассе, 7,6 л/100 км в городе и 6,7 л/100 км в смешанном цикле. Модель оснащена тремя режимами движения: Normal, Sport и Smart, а также системой автоматической остановки двигателя.

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Седан Kia K4 предлагает дорожный просвет 13,5 см и самый большой багажник в классе 413 л. Двигатель объемом 2 л и мощностью 147 л.с. демонстрирует расход топлива 5,9 л/100 км за городом, 7,8 л/100 км в городе и 6,9 л/100 км в смешанном режиме. В салоне установлен большой экран диагональю 12,3 дюйма с беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto.

Комплекс безопасности K4 включает контроль слепых зон, мониторинг пешеходов и велосипедистов, систему бесключевого доступа и распознавание дорожных знаков. Это один из самых современных автомобилей в своем классе.

Японские бренды

Японский седан Mazda 3 отличается высоким клиренсом в 14 см, что гарантирует защиту кузова от царапин и неровностей дорожного покрытия. Двигатель потребляет около 6,5 л/100 км на трассе и 8,7 л/100 км в городе. Багажник вмещает 374 л, а список оснащения включает адаптивные фары, датчики дождя, подогрев зеркал, предупреждение о поперечном движении и камеры кругового обзора.

Седан Toyota Corolla имеет клиренс 13,5 см и объем багажника 371 л. Двигатель объемом 2 л и мощностью 169 л.с. расходует 5,7 л/100 км на трассе, 7,3 л/100 км в городе и 6,7 л/100 км в смешанном режиме. Комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0 включает адаптивный круиз-контроль, систему слежения за полосой движения, мониторинг слепых зон и автоматический дальний свет.

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