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Главная Авто Шесть седанов с удивительно просторными салонами

Шесть седанов с удивительно просторными салонами

Ua ru
19 сентября 2026 13:50
Альтернатива кроссоверам: ТОП-6 седанов с просторными салонами
Honda Accord 2026 года. Фото: motortrend.com

Многие покупатели выбирают внедорожники и кроссоверы исключительно из-за просторного салона и отсутствия ощущения тесноты. Однако традиционные кузовы также способны предложить большой внутренний объем и высокий уровень комфорта. Запас места для ног и головы в отдельных модельных линейках часто превосходит показатели крупных кроссоверов. Автоэксперты назвали лучшие седаны массового и премиального сегментов с большим пространством внутри.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Компактные и среднеразмерные

Компактный Hyundai Elantra предлагает 107,4 см пространства для ног спереди и 96,5 см на заднем ряду. По этим параметрам модель превосходит даже кроссовер Venue того же бренда.

Среднеразмерный Honda Accord гарантирует 107,4 см пространства для ног водителя и 103,6 см для пассажиров сзади, что полностью соответствует уровню популярного кроссовера Honda CR-V.

В свою очередь Kia K5 становится настоящим лидером по простору для первого ряда. Водитель и передний пассажир получают 117,1 см пространства для ног, что превышает показатели большого внедорожника Kia Telluride и минивэна Kia Carnival. Для задних пассажиров Kia K5 предлагает вполне комфортные 89,4 см.

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Представительские модели

В роскошном седане BMW 7 Series акцент сделан на пассажирах второго ряда. Они получают 109,9 см пространства для ног против 104,6 см спереди, что создает условия для комфортных поездок с личным водителем. Модель имеет ширину салона в плечах на первом ряду 154,9 см.

Представительский Mercedes-Benz S-Class предлагает 104,9 см пространства для ног спереди и 111,5 см сзади. По высоте потолка этот автомобиль становится абсолютным лидером, обеспечивая 106,9 см спереди и 100,1 см на втором ряду.

Рекордсменами по запасу места для ног сзади становятся Audi A8 и Audi S8 с результатом 112,5 см, что делает их отличной альтернативой габаритным кроссоверам.

Ранее Новини.LIVE писали, какие новые негибридные автомобили расходуют менее 6 л/100 км. Сегодня достичь подобных показателей без использования электромобилей стало значительно сложнее.

Также читайте о пяти альтернативах Toyota Corolla. На рынке существуют модели, предлагающие большую практичность или более низкую стоимость.

авто BMW Mercedes-Benz автомобиль Honda Audi Kia Hyundai седан
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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