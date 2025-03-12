Навіщо автомобілям бірюзові фари

Mercedes-Benz з бірюзовими фарами. Фото: carscoops.com

Компанія Mercedes-Benz розробила бірюзові фари для автомобілів. Вони забезпечують краще освітлення, ніж традиційні білі, але використовуються лише в автомобілях з системами автономного водіння Drive Pilot.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

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Чому бірюзовий

Drive Pilot — технологія третього рівня автономії відповідно до стандартів SAE, яка дозволяє водіям відпускати кермо за певних умов. Бірюзові фари відіграють роль сигналізації іншим транспортним засобам про автономні автомобілі на дорозі.

Mercedes-Benz вибрав цей колір після того, як серія досліджень показала, що бірюзовий легше відрізнити від інших відтінків, забезпечуючи краще сприйняття учасниками дорожнього руху. Тому німецький виробник прагне зробити бірюзовий колір глобальним еталоном для усіх транспортних засобів з автономним водінням.

Експериментальні заїзди

Наразі тестування бірюзових фар обмежено певними територіями Німеччини та США, де технологію Drive Pilot можна активувати за певних умов. На автомагістралях ФРН ці транспортні засоби можуть їздити в автономному режимі з максимальною швидкістю 95 км/год з потенційним збільшенням до 130 км/год у найближчі роки. В американських Каліфорнії та Неваді таким авто дозволено рухатися не більш як 64 км/год.

Раніше ми писали, чому хочуть заборонити світлодіодні фари на автомобілях. Також пояснювали, як самотужки позбавитися конденсату всередині фари автомобіля.