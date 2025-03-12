Зачем автомобилям бирюзовые фары

Mercedes-Benz с бирюзовыми фарами. Фото: carscoops.com

Компания Mercedes-Benz разработала бирюзовые фары для автомобилей. Они обеспечивают лучшее освещение, чем традиционные белые, но используются только в автомобилях с системами автономного вождения Drive Pilot.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

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Почему бирюзовый

Drive Pilot — технология третьего уровня автономии в соответствии со стандартами SAE, которая позволяет водителям отпускать руль при определенных условиях. Бирюзовые фары играют роль сигнализации другим транспортным средствам об автономных автомобилях на дороге.

Mercedes-Benz выбрал этот цвет после того, как серия исследований показала, что бирюзовый легче отличить от других оттенков, обеспечивая лучшее восприятие участниками дорожного движения. Поэтому немецкий производитель стремится сделать бирюзовый цвет глобальным эталоном для всех транспортных средств с автономным вождением.

Экспериментальные заезды

Сейчас тестирование бирюзовых фар ограничено определенными территориями Германии и США, где технологию Drive Pilot можно активировать при определенных условиях. На автомагистралях ФРГ эти транспортные средства могут ездить в автономном режиме с максимальной скоростью 95 км/ч с потенциальным увеличением до 130 км/ч в ближайшие годы. В американских Калифорнии и Неваде таким авто разрешено двигаться не более 64 км/ч.

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