Автозаправна станція взимку. Фото: УНІАН

Про морозостійкий дизель знає майже кожен водій, проте сезонний бензин на українських заправках для багатьох залишається несподіванкою. З листопада до березня звичний А-95 має змінений склад. Таке пальне легше випаровується на холоді, тому двигун запускається набагато простіше. Експерти пояснили, як саме нафтопереробники адаптують пальне до морозів та чи потрібно зливати залишки зимового пального весною.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media.

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Склад пального

На відміну від дизельного пального, яке на морозі швидко густішає, бензин зберігає плинність і замерзає лише за температури нижче -60 °C. У зимовій рецептурі змінюють не в'язкість, а випаровуваність рідини.

Двигун внутрішнього згоряння спалює не саму рідину, а її пару в суміші з повітрям, але на холоді випаровування відбувається надто мляво. Щоб мотор не вередував під час ранкового запуску, до пального додають більше легких фракцій, наприклад бутан, який використовують у звичайних запальничках.

Улітку діє протилежне правило, позаяк занадто легкий склад у спеку може закипіти прямо в паливних магістралях. Через повітряні корки силовий агрегат ризикує раптово заглухнути, від чого раніше особливо страждали старі карбюраторні машини. Водночас додаткової потужності зимовий А-95 не додає, адже енергії в одному літрі такого пального навіть трохи менше, ніж у літньому.

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Сезонний графік

Літній варіант пального реалізують на заправках з 16 квітня до 15 жовтня, а повноцінний зимовий з'являється у продажу з 16 листопада. У перехідні тижні навесні та восени мережі продають проміжний сорт.

На заправному пістолеті сезонність пального зазвичай ніяк не позначають. Щоб переконатися в характеристиках залитого А-95, водій може попросити в оператора копію паспорта якості на партію продукту.

Помилки водіїв

Якщо в баку ще залишається літнє пальне, а надворі вдарив сильний мороз, справний сучасний автомобіль з системою впорскування все одно заведеться. Стартер просто крутитиме колінвал трохи довше, ніж зазвичай, хоча старим карбюраторним моделям у таку погоду доведеться значно важче.

Коли навесні в баку залишається зимовий сорт, сучасна електроніка легко адаптується до змін. Зливати пальне не потрібно, адже на АЗС спершу завозять проміжний варіант, і старі запаси поступово змішаються зі свіжими.

Фахівці категорично не радять самостійно доливати в бак спирт, побутові розчинники або сумнівні присадки з позначкою для зими. Найкращим рішенням залишається заправка на великих станціях зі швидким обігом пального, де в резервуарах завжди зберігається свіжий продукт за сезоном.

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