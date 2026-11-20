Автозаправочная станция зимой. Фото: УНІАН

О морозостойком дизельном топливе знает почти каждый водитель, однако сезонный бензин на украинских заправках для многих остается неожиданностью. С ноября по март привычный А-95 имеет измененный состав. Такое топливо легче испаряется на холоде, поэтому двигатель запускается гораздо проще. Эксперты объяснили, как именно нефтепереработчики адаптируют топливо к морозам и нужно ли сливать остатки зимнего топлива весной.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.

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Состав топлива

В отличие от дизельного топлива, которое на морозе быстро загустевает, бензин сохраняет текучесть и замерзает только при температуре ниже -60 °C. В зимней рецептуре изменяют не вязкость, а испаряемость жидкости.

Двигатель внутреннего сгорания сжигает не саму жидкость, а ее пар в смеси с воздухом, но на холоде испарение происходит слишком вяло. Чтобы двигатель не капризничал при утреннем запуске, в топливо добавляют больше легких фракций, например бутан, который используют в обычных зажигалках.

Летом действует противоположное правило, поскольку слишком лёгкий состав в жару может закипеть прямо в топливных магистралях. Из-за воздушных пробок силовой агрегат рискует внезапно заглохнуть, от чего раньше особенно страдали старые карбюраторные машины. В то же время дополнительной мощности зимний А-95 не прибавляет, ведь энергии в одном литре такого топлива даже чуть меньше, чем в летнем.

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Сезонный график

Летний вариант топлива реализуется на заправках с 16 апреля по 15 октября, а полноценное зимнее появляется в продаже с 16 ноября. В переходные недели весной и осенью сети продают промежуточный сорт.

На заправочном пистолете сезонность топлива обычно никак не обозначается. Чтобы убедиться в характеристиках заправленного А-95, водитель может попросить у оператора копию паспорта качества на партию продукта.

Ошибки водителей

Если в баке ещё осталось летнее топливо, а на улице ударил сильный мороз, исправный современный автомобиль с системой впрыска все равно заведется. Стартер просто будет крутить коленвал чуть дольше, чем обычно, хотя старым карбюраторным моделям в такую погоду придется значительно тяжелее.

Когда весной в баке остается зимний сорт, современная электроника легко адаптируется к изменениям. Сливать топливо не нужно, ведь на АЗС сначала завозят промежуточный вариант, и старые запасы постепенно смешаются со свежими.

Специалисты категорически не рекомендуют самостоятельно доливать в бак спирт, бытовые растворители или сомнительные присадки с пометкой «для зимы». Лучшим решением остается заправка на крупных станциях с быстрым оборотом топлива, где в резервуарах всегда хранится свежий продукт, соответствующий сезону.

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