Mazda2 Hybrid 2024 года. Фото: caranddriver.com

Европейская комиссия собрала бортовые данные почти 65 000 бензиновых автомобилей в ходе плановых техосмотров и посещений сервисов. Средний показатель в этой выборке составил 6,9 л/100 км, однако разница между отдельными моделями оказалась огромной. Эксперты определили самые экономичные машины и рекордсменов по расходу топлива.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Экономичные модели

Среди автомобилей с самым низким расходом топлива преобладают японские производители. Компания Toyota заняла сразу пять позиций в первой десятке.

Но абсолютным рекордсменом стала Mazda 2 Hybrid со средним показателем 4,4 л/100 км. Второе место заняла Toyota Yaris (4,6 л/100 км), а третье место досталось кроссоверу Toyota Yaris Cross (4,8 л/100 км). Сразу за ними расположился компактный хэтчбек Honda Jazz (4,9 л/100 км). Все эти модели доказывают высокую эффективность компактных гибридных установок в городском трафике.

Отдельно отметили кроссовер Toyota RAV4, который, несмотря на значительные габариты, имеет средний расход всего 6,2 л/100 км, что на 0,7 л/100 км ниже среднего показателя всех автомобилей в базе.

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Собранная статистика позволила сравнить реальные цифры водителей с официальными показателями цикла испытаний WLTP. Даже самые экономичные гибриды Toyota и Mazda в повседневной эксплуатации расходуют примерно на 15% больше топлива, чем обещают в каталогах. Еще более заметное расхождение возникло у спорткара Mercedes-AMG GT, где реальный расход превысил паспортный на 27%.

Эксперты объясняют такую разницу манерой вождения владельцев мощных автомобилей. Водители спортивных моделей редко пытаются экономить топливо на дороге, поэтому показатели существенно превышают лабораторные измерения.

Главные расточители

На противоположном конце рейтинга оказались тяжелые внедорожники и мощные спортивные автомобили. Самым прожорливым стал внедорожник Mercedes-Benz G-Class, который в среднем расходует 17,4 л/100 км. Второе место в антирейтинге занял большой кроссовер Mercedes-Benz GLS с результатом 14,9 л/100 км.

Такие результаты объясняются большой массой внедорожников, худшей аэродинамикой и высокой мощностью многоцилиндровых двигателей. Именно подобные модели сформировали верхнюю границу расхода в общеевропейской статистике.

Далее идут культовые спорткары. Купе Ford Mustang расходует в среднем 14,1 л/100 км, а модели Porsche 911 и Porsche 718 потребляют 13,5 и 13,2 л/100 км соответственно.

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