Mazda2 Hybrid 2024 року. Фото: caranddriver.com

Європейська комісія зібрала бортові дані майже 65 000 бензинових автомобілів під час планових техоглядів та візитів на сервіс. Середній показник у цій вибірці сягнув 6,9 л/100 км, проте різниця між окремими моделями виявилася величезною. Експерти визначили найекономніші машини та рекордсменів за витратою пального.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Економні моделі

Серед автомобілів з найнижчою витратою пального переважають японські виробники. Компанія Toyota посіла одразу п'ять позицій у першій десятці.

Але абсолютним рекордсменом стала Mazda 2 Hybrid з середнім показником 4,4 л/100 км. Другу сходинку посіла Toyota Yaris (4,6 л/100 км), а третє місце дісталося кросоверу Toyota Yaris Cross (4,8 л/100 км). Одразу за ними розташувався компактний хетчбек Honda Jazz (4,9 л/100 км). Усі ці моделі доводять високу ефективність компактних гібридних установок у міському трафіку.

Окремо відзначили кросовер Toyota RAV4, який попри значні габарити, його середня витрата становить лише 6,2 л/100 км, що на 0,7 л/100 км нижче за середній показник усіх машин у базі.

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Заводські обіцянки

Зібрана статистика дозволила порівняти реальні цифри водіїв з офіційними показниками циклу випробувань WLTP. Навіть найекономніші гібриди Toyota та Mazda в повсякденній експлуатації спалюють приблизно на 15% більше пального, ніж обіцяють у каталогах. Ще помітніша розбіжність виникла у спорткара Mercedes-AMG GT, де реальна витрата перевищила паспортну на 27%.

Фахівці пояснюють таку різницю манерою їзди власників потужних авто. Водії спортивних моделей рідко намагаються економити пальне на дорозі, тому показники суттєво перевищують лабораторні виміри.

Головні марнотрати

На протилежному боці рейтингу опинилися важкі позашляховики та потужні спортивні автомобілі. Найбільшим ненажерою став позашляховик Mercedes-Benz G-Class, який у середньому споживає 17,4 л/100 км. Друге місце антирейтингу посів великий кросовер Mercedes-Benz GLS з результатом 14,9 л/100 км.

Такі результати пояснюються великою масою позашляховиків, гіршою аеродинамікою та високою потужністю багатоциліндрових двигунів. Саме подібні моделі сформували верхню межу витрат у загальноєвропейській статистиці.

Далі йдуть культові спорткари. Купе Ford Mustang витрачає в середньому 14,1 л/100 км, а моделі Porsche 911 та Porsche 718 потребують 13,5 та 13,2 л/100 км відповідно.

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