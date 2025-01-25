Чи варто купувати шиповані шини — плюси та мінуси, які слід врахувати

Шиповані шини. Фото: ek.ua

Зимова погода може сильно відрізнятися, як й шини, призначені для їзди в цю пору року. Існують всесезонні покришки для їзди в місцях, де мало снігу, та зимові шини, де його багато. А для найсуворіших умов виробляють гуму з металевими шипами, закріпленими у протекторі.

Про основні переваги та недоліки шипованих шин написав Slash Gear.

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Плюси шипованих шин

Поліпшене зчеплення. Шипи в протекторі забезпечують краще зчеплення з льодовими покриттями, що дуже важливо для безпеки водіння в зимових умовах.

Шипи в протекторі забезпечують краще зчеплення з льодовими покриттями, що дуже важливо для безпеки водіння в зимових умовах. Коротший гальмівний шлях. Шиповані шини можуть скоротити гальмівний шлях на льоду в порівнянні зі звичайними зимовими шинами.

Шиповані шини можуть скоротити гальмівний шлях на льоду в порівнянні зі звичайними зимовими шинами. Стійкість на низьких температурах. Шиповані шини зазвичай краще справляються з екстремальними морозами, позаяк вони зберігають свою жорсткість та ефективність.

Мінуси шипованих шин

Шум. Шипи створюють додатковий шум під час руху, що не дуже приємно для водіїв та пасажирів.

Шипи створюють додатковий шум під час руху, що не дуже приємно для водіїв та пасажирів. Пошкодження дорожнього покриття. Шиповані шини викликають зношування асфальту, що може призводити до аварій на дорогах.

Шиповані шини викликають зношування асфальту, що може призводити до аварій на дорогах. Менша ефективність на звичайних дорогах. На неслизьких покриттях (сухий асфальт або помірно мокра дорога) шиповані шини не показують таких високих результатів, як звичайна зимова гума.

Шини-гібриди

Можливо, колись з’являться гібридні шини. Наприклад, у 2014 році компанія Hokian оголосила про розробку експериментальної зимової шини з висувними заглушками. Якщо така гума коли-небудь потрапить у виробництво, водії, які піклуються про безпеку, отримають найкраще з обох світів покришок.

Раніше були представлені розумні шини для авто, які самі знають, що робити на слизькій дорозі. Також експерти пояснили, чому взимку спускають шини авто та що з цим робити.