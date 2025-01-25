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Що таке шиповані шини та чи варто їх купувати

25 січня 2025 09:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чи варто купувати шиповані шини — плюси та мінуси, які слід врахувати
Шиповані шини. Фото: ek.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Зимова погода може сильно відрізнятися, як й шини, призначені для їзди в цю пору року. Існують всесезонні покришки для їзди в місцях, де мало снігу, та зимові шини, де його багато. А для найсуворіших умов виробляють гуму з металевими шипами, закріпленими у протекторі.

Про основні переваги та недоліки шипованих шин написав Slash Gear.

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Плюси шипованих шин

  • Поліпшене зчеплення. Шипи в протекторі забезпечують краще зчеплення з льодовими покриттями, що дуже важливо для безпеки водіння в зимових умовах.
  • Коротший гальмівний шлях. Шиповані шини можуть скоротити гальмівний шлях на льоду в порівнянні зі звичайними зимовими шинами.
  • Стійкість на низьких температурах. Шиповані шини зазвичай краще справляються з екстремальними морозами, позаяк вони зберігають свою жорсткість та ефективність.

Мінуси шипованих шин

  • Шум. Шипи створюють додатковий шум під час руху, що не дуже приємно для водіїв та пасажирів.
  • Пошкодження дорожнього покриття. Шиповані шини викликають зношування асфальту, що може призводити до аварій на дорогах.
  • Менша ефективність на звичайних дорогах. На неслизьких покриттях (сухий асфальт або помірно мокра дорога) шиповані шини не показують таких високих результатів, як звичайна зимова гума.

Шини-гібриди

Можливо, колись з’являться гібридні шини. Наприклад, у 2014 році компанія Hokian оголосила про розробку експериментальної зимової шини з висувними заглушками. Якщо така гума коли-небудь потрапить у виробництво, водії, які піклуються про безпеку, отримають найкраще з обох світів покришок.

Раніше були представлені розумні шини для авто, які самі знають, що робити на слизькій дорозі. Також експерти пояснили, чому взимку спускають шини авто та що з цим робити.

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