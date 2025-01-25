Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Что такое шипованные шины и стоит ли их покупать arrow

Что такое шипованные шины и стоит ли их покупать

25 января 2025 09:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Стоит ли покупать шипованные шины — плюсы и минусы, которые следует учесть
Шипованные шины. Фото: ek.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Зимняя погода может сильно отличаться, как и шины, предназначенные для езды в это время года. Существуют всесезонные покрышки для езды в местах, где мало снега, и зимние шины, где его много. А для самых суровых условий производят резину с металлическими шипами, закрепленными в протекторе.

Про основные преимущества и недостатки шипованных шин написал Slash Gear.

Читайте также:

Плюсы шипованных шин

  • Улучшенное сцепление. Шипы в протекторе обеспечивают лучшее сцепление с ледовыми покрытиями, что очень важно для безопасности вождения в зимних условиях.
  • Короче тормозной путь. Шипованные шины могут сократить тормозной путь на льду по сравнению с обычными зимними шинами.
  • Устойчивость на низких температурах. Шипованные шины обычно лучше справляются с экстремальными морозами, поскольку они сохраняют свою жесткость и эффективность.

Минусы шипованных шин

  • Шум. Шипы создают дополнительный шум во время движения, что не очень приятно для водителей и пассажиров.
  • Повреждение дорожного покрытия. Шипованные шины вызывают износ асфальта, что может приводить к авариям на дорогах.
  • Меньшая эффективность на обычных дорогах. На нескользких покрытиях (сухой асфальт или умеренно мокрая дорога) шипованные шины не показывают таких высоких результатов, как обычная зимняя резина.

Шины-гибриды

Возможно, когда-то появятся гибридные шины. Например, в 2014 году компания Hokian объявила о разработке экспериментальной зимней шины с выдвижными заглушками. Если такая резина когда-нибудь попадет в производство, водители, заботящиеся о безопасности, получат лучшее из обоих миров покрышек.

Ранее были представлены умные шины для авто, которые сами знают, что делать на скользкой дороге. Также эксперты объяснили, почему зимой спускают шины авто и что с этим делать.

дороги авто зима советы автомобиль шины для авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

10:03 Санду едет в Киев в день рождения Зеленского — видео из поезда

10:02 Деньги на день рождения — сколько дарить в 2025 году

09:50 Садовой ответил, возможно ли возобновление работы аэропортов

09:47 Выезд за границу сегодня — ситуация на трассе Одесса-Рени

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:44 В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ

09:43 Легендарный Тарьей Бё объявил о пенсии через неделю после брата

09:31 Сенат США утвердил нового министра обороны — кто им стал

09:28 Цены на посуточную аренду — где самый дешевый отдых в Карпатах

09:06 Военные моряки перехватили российскую ракету над Черным морем

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

10:03 Санду едет в Киев в день рождения Зеленского — видео из поезда

10:02 Деньги на день рождения — сколько дарить в 2025 году

09:50 Садовой ответил, возможно ли возобновление работы аэропортов

09:47 Выезд за границу сегодня — ситуация на трассе Одесса-Рени

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:44 В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ

09:43 Легендарный Тарьей Бё объявил о пенсии через неделю после брата

09:31 Сенат США утвердил нового министра обороны — кто им стал

09:28 Цены на посуточную аренду — где самый дешевый отдых в Карпатах

09:06 Военные моряки перехватили российскую ракету над Черным морем

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске