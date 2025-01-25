Стоит ли покупать шипованные шины — плюсы и минусы, которые следует учесть

Что такое шипованные шины и стоит ли их покупать
Зимняя погода может сильно отличаться, как и шины, предназначенные для езды в это время года. Существуют всесезонные покрышки для езды в местах, где мало снега, и зимние шины, где его много. А для самых суровых условий производят резину с металлическими шипами, закрепленными в протекторе.
Про основные преимущества и недостатки шипованных шин написал Slash Gear.
Плюсы шипованных шин
- Улучшенное сцепление. Шипы в протекторе обеспечивают лучшее сцепление с ледовыми покрытиями, что очень важно для безопасности вождения в зимних условиях.
- Короче тормозной путь. Шипованные шины могут сократить тормозной путь на льду по сравнению с обычными зимними шинами.
- Устойчивость на низких температурах. Шипованные шины обычно лучше справляются с экстремальными морозами, поскольку они сохраняют свою жесткость и эффективность.
Минусы шипованных шин
- Шум. Шипы создают дополнительный шум во время движения, что не очень приятно для водителей и пассажиров.
- Повреждение дорожного покрытия. Шипованные шины вызывают износ асфальта, что может приводить к авариям на дорогах.
- Меньшая эффективность на обычных дорогах. На нескользких покрытиях (сухой асфальт или умеренно мокрая дорога) шипованные шины не показывают таких высоких результатов, как обычная зимняя резина.
Шины-гибриды
Возможно, когда-то появятся гибридные шины. Например, в 2014 году компания Hokian объявила о разработке экспериментальной зимней шины с выдвижными заглушками. Если такая резина когда-нибудь попадет в производство, водители, заботящиеся о безопасности, получат лучшее из обоих миров покрышек.
Ранее были представлены умные шины для авто, которые сами знают, что делать на скользкой дороге. Также эксперты объяснили, почему зимой спускают шины авто и что с этим делать.
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