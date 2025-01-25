Стоит ли покупать шипованные шины — плюсы и минусы, которые следует учесть

Шипованные шины. Фото: ek.ua

Зимняя погода может сильно отличаться, как и шины, предназначенные для езды в это время года. Существуют всесезонные покрышки для езды в местах, где мало снега, и зимние шины, где его много. А для самых суровых условий производят резину с металлическими шипами, закрепленными в протекторе.

Про основные преимущества и недостатки шипованных шин написал Slash Gear.

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Плюсы шипованных шин

Улучшенное сцепление. Шипы в протекторе обеспечивают лучшее сцепление с ледовыми покрытиями, что очень важно для безопасности вождения в зимних условиях.

Шипы в протекторе обеспечивают лучшее сцепление с ледовыми покрытиями, что очень важно для безопасности вождения в зимних условиях. Кор оче тормозной путь. Шипованные шины могут сократить тормозной путь на льду по сравнению с обычными зимними шинами.

Шипованные шины могут сократить тормозной путь на льду по сравнению с обычными зимними шинами. Устойчивость на низких температурах. Шипованные шины обычно лучше справляются с экстремальными морозами, поскольку они сохраняют свою жесткость и эффективность.

Минусы шипованных шин

Шум. Шипы создают дополнительный шум во время движения, что не очень приятно для водителей и пассажиров.

Шипы создают дополнительный шум во время движения, что не очень приятно для водителей и пассажиров. Повреждение дорожного покрытия. Шипованные шины вызывают износ асфальта, что может приводить к авариям на дорогах.

Шипованные шины вызывают износ асфальта, что может приводить к авариям на дорогах. Меньшая эффективность на обычных дорогах. На нескользких покрытиях (сухой асфальт или умеренно мокрая дорога) шипованные шины не показывают таких высоких результатов, как обычная зимняя резина.

Шины-гибриды

Возможно, когда-то появятся гибридные шины. Например, в 2014 году компания Hokian объявила о разработке экспериментальной зимней шины с выдвижными заглушками. Если такая резина когда-нибудь попадет в производство, водители, заботящиеся о безопасности, получат лучшее из обоих миров покрышек.

Ранее были представлены умные шины для авто, которые сами знают, что делать на скользкой дороге. Также эксперты объяснили, почему зимой спускают шины авто и что с этим делать.