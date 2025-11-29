Відео
Головна Авто Що таке правило 20-2500 та як воно рятує дизельне авто

Що таке правило 20-2500 та як воно рятує дизельне авто

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 15:45
Чому власники дизельних авто мають дотримуватися правила 20-2500
Дизельна Skoda Octavia. Фото: businessmotoring.co.uk

Власникам дизельних автомобілів варто засвоїти просте, але критично важливе правило "20-2500" для запобігання дорогим поломкам. Позаяк воно допомагає сажовому фільтру регенеруватися, дотримання цього принципу забезпечує надійну та довготривалу експлуатацію двигуна.

Про це написав Interia.

Їзда 20 хвилин

Сучасні дизелі обладнані сажовим фільтром (DPF), який потребує регулярного очищення — процесу, що називається регенерацією. Для його запуску фільтр має досягти високої робочої температури. Тому треба проїжджати на прогулянку раз-два на тиждень з підтримкою близько 2500 об/хв протягом 20 хвилин без зупинки, щоб мотор та вихлопна система прогрілися достатньо для початку та завершення циклу регенерації DPF. На практиці це означає їзду зі швидкістю 90-120 км/год на 5-й або 6-й передачі, залежно від трансмісії та передавальних чисел.

Часті короткі поїздки (менш як 20 хвилин) не дають фільтру очиститися. Попри те, що водій не відчуває проблеми одразу, це призводить до поступового засмічення фільтра. Водії, які використовують свої дизельні двигуни виключно для руху містом, можуть зіткнутися із засміченням DPF вже після 30 000–40 000 км. Зрештою, це може вимагати дорогої примусової регенерації або повної заміни DPF, вартість якого може становити тисячі євро.

Охолодження турбіни

Турбокомпресор є одним з найбільш навантажених елементів дизельного двигуна, який працює на високих обертах. Після інтенсивного руху, наприклад, на високій швидкості або підйомі, його температура значно зростає.

Якщо під час останнього відрізка поїздки оберти двигуна регулярно перевищували 2500 об/хв, не слід глушити мотор одразу після зупинки.

Негайне вимкнення двигуна при високій температурі припиняє циркуляцію моторної оливи, яка є єдиним охолоджувачем турбіни. Олива, що залишилася, перегрівається, закоксовується та забиває канали підшипників, що призводить до швидкого виходу турбокомпресора з ладу. Рекомендується дати двигуну попрацювати на холостому ходу від 30 секунд до 2 хвилин для поступового зниження температури.

авто проблеми поради автомобіль дизпаливо
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
