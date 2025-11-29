Почему владельцы дизельных авто должны придерживаться правила 20-2500

Дизельная Skoda Octavia. Фото: businessmotoring.co.uk

Владельцам дизельных автомобилей стоит усвоить простое, но критически важное правило "20-2500" для предотвращения дорогостоящих поломок. Так как оно помогает сажевому фильтру регенерироваться, соблюдение этого принципа обеспечивает надежную и долговременную эксплуатацию двигателя.

Езда 20 минут

Современные дизели оборудованы сажевым фильтром (DPF), который требует регулярной очистки — процесса, называемого регенерацией. Для его запуска фильтр должен достичь высокой рабочей температуры. Поэтому надо проезжать на прогулку раз-два в неделю с поддержанием около 2500 об/мин в течение 20 минут без остановки, чтобы мотор и выхлопная система прогрелись достаточно для начала и завершения цикла регенерации DPF. На практике это означает езду со скоростью 90-120 км/ч на 5-й или 6-й передаче, в зависимости от трансмиссии и передаточных чисел.

Частые короткие поездки (менее 20 минут) не дают фильтру очиститься. Несмотря на то, что водитель не чувствует проблемы сразу, это приводит к постепенному засорению фильтра. Водители, которые используют свои дизельные двигатели исключительно для движения по городу, могут столкнуться с засорением DPF уже после 30 000-40 000 км. В конце концов, это может потребовать дорогостоящей принудительной регенерации или полной замены DPF, стоимость которого может составлять тысячи евро.

Охлаждение турбины

Турбокомпрессор является одним из самых нагруженных элементов дизельного двигателя, который работает на высоких оборотах. После интенсивного движения, например, на высокой скорости или подъеме, его температура значительно возрастает.

Если во время последнего отрезка поездки обороты двигателя регулярно превышали 2500 об/мин, не следует глушить мотор сразу после остановки.

Немедленное выключение двигателя при высокой температуре прекращает циркуляцию моторного масла, которое является единственным охладителем турбины. Оставшееся масло перегревается, закоксовывается и забивает каналы подшипников, что приводит к быстрому выходу турбокомпрессора из строя. Рекомендуется дать двигателю поработать на холостом ходу от 30 секунд до 2 минут для постепенного снижения температуры.