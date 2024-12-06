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Що таке модельний рік та рік випуску авто — у чому різниця

6 грудня 2024 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Модельний рік і рік випуску авто — в чому різниця та чому це важливо
Toyota Crown Signia 2025 року продається вже зараз. Фото: Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Чому автомобілі 2025 модельного року продаються на ринку вже з цієї осені. Навіщо покупцям машин потрібно знати як рік фактичного випуску, та й модельний рік того чи іншого авто.

Про це написав CarBuzz.

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Модельний рік проти року виробництва

Рік автомобіля може виявитися не таким очевидним питанням, як здається. Рік виробництва — це рік, коли автомобіль виготовлено. Наприклад, якщо автомобіль був зроблений у 2024 році, його рік виробництва — 2024. Втім, якщо авто виготовляється в середині або кінці року, воно може бути віднесене до 2025 модельного року.

Чому важливі модельні роки

Модельний рік вказує на оновлення та вдосконалення, які має автомобіль. Виробники часто вносять зміни в чинні авто без кардинальних редизайнів.

Наприклад, нові технології безпеки можуть бути впроваджені восени 2024, але модель буде означена як 2025. Ford Explorer 2025 року — хороший приклад. Нова передня панель та система Ford Digital Experience доступні у 2025 році, хоча частина машин матиме 2024 рік виробництва.

Чому варто знати рік авто

Знання модельного року автомобіля допомагає дізнатись про всі його функції та вдосконалення. Змінені специфікації можуть вплинути на можливості, наприклад, буксирування або перевезення.

Інформація про рік виробництва є важливою при покупці вживаного авто, позаяк машини одного покоління можуть мати різні рівні надійності.

Наприклад, Toyota Avalon має не лише надійні роки випуску, але й такі, яких краще уникати. Тому такі знання про вживану машину допоможуть ухвалити обґрунтоване рішення про покупку та уникнути проблем. 

Коли виходять автомобілі 2025 року

Компанії зазвичай починають виробляти моделі наступних років восени попереднього року, але це не є універсальним правилом. Наприклад, сьогодні з 15 моделей позашляховиків та кросоверів Toyota сім — це автомобілі 2024 року, а вісім — 2025.

Наприклад, Toyota Crown Signia 2025 року стала доступною у другій половині 2024-го. Водночас покупці Toyota Corolla Cross та Grand Highlander досі можуть отримати лише модель 2024 року.

Не всі автовиробники дотримуються традиційної системи модельних років. Деякі, як Ferrari та Lamborghini, не вказують їх. Tesla також ігнорує цю систему та постійно оновлює свої моделі, замість дотримуватись чіткої прив’язки до модельного року.

Раніше ми писали, який позашляховик вперше визнаний надійнішим за Toyota 4Runner. Також розповідали, чому в Україні різко змінилися ціни на автомобілі.

Tesla авто Ford автомобіль Ferrari 2024 рік Toyota 2025 рік

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