Модельный год и год выпуска авто — в чем разница и почему это важно

Что такое модельный год и год выпуска авто — в чем разница
Почему автомобили 2025 года модельного года продаются на рынке уже с этой осени. Зачем покупателям машин нужно знать не только год фактического выпуска, но и модельный год того или иного авто.
Об этом пишет CarBuzz.
Модельный год против года производства
Год автомобиля может оказаться не столь очевидным вопросом, как кажется. Год производства — это год, когда автомобиль был изготовлен. Например, если автомобиль сделан в 2024 году, его год производства — 2024. Впрочем, если авто производится в середине или конце года, оно может быть отнесено к 2025 модельному году.
Почему важны модельные годы
Модельный год указывает на обновления и усовершенствования, которые имеет автомобиль. Производители часто вносят изменения в действующие автомобили без кардинальных редизайнов.
Например, новые технологии безопасности могут быть внедрены осенью 2024 года, но модель будет обозначена как 2025. Ford Explorer 2025 года — хороший пример. Новая передняя панель и система Ford Digital Experience доступны в 2025 году, хотя часть машин будет иметь 2024 год производства.
Почему стоит знать год авто
Знание модельного года автомобиля помогает узнать все его функции и усовершенствования. Измененные спецификации могут повлиять на возможности, например буксировки или перевозки.
Информация о годе производства важна при покупке подержанного авто, так как машины одного поколения могут иметь разные уровни надежности.
К примеру, Toyota Avalon имеет не только надежные годы выпуска, но и такие, которых лучше избегать. Поэтому такие знания о подержанной машине помогут принять обоснованное решение о покупке и избежать проблем.
Когда выходят автомобили в 2025 году
Компании обычно начинают производить модели следующих лет осенью предыдущего года, но это не универсальное правило. Например, сегодня из 15 моделей внедорожников и кроссоверов Toyota семь — это автомобили 2024 года, а восемь — 2025.
К примеру, Toyota Crown Signia 2025 года стала доступной во второй половине 2024-го. В то же время покупатели Toyota Corolla Cross и Grand Highlander до сих пор могут получить только модель 2024 года.
Не все автопроизводители соблюдают традиционную систему модельных лет. Некоторые, как Ferrari и Lamborghini, не указывают их. Tesla также игнорирует эту систему и постоянно обновляет свои модели, вместо того, чтобы придерживаться четкой привязки к модельному году.
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