Як працює обмежувач швидкості в автомобілі та чи можна його обійти

Toyota Supra мчить по трасі. Фото: bmwblog.com

Обмежувач швидкості є спеціальною системою в автомобілі, яка з міркувань безпеки не дозволяє транспортному засобу перевищувати встановлений ліміт. Деякі з цих пристроїв інтегруються безпосередньо на заводі під час виробництва, тоді як інші можуть бути встановлені пізніше як стороннє обладнання. Далеко не кожна машина має таку систему, особливо якщо йдеться про старі моделі. Проте безліч сучасних європейських авто тепер за законом обов'язково оснащуються інтелектуальною системою допомоги контролю швидкості.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Принцип роботи

Цю систему неможливо просто витягнути з машини за першого бажання, щоб розблокувати потужність. На більшості сучасних автомобілів вона є частиною електронних датчиків, підключених до бортового комп'ютера двигуна, відомого як електронний блок керування. Ці датчики безперервно відстежують темп руху, і щойно він досягає встановленої стелі, система автоматично обмежує подачу повітря та пального в циліндри. Позаяк сучасні машини використовують електронну педаль газу замість фізичного троса, сигнал просто коригується для утримання дросельної заслінки.

Коли водій повністю витискає педаль і впирається в ліміт, автомобіль просто відмовляється прискорюватися вище. Весь процес відбувається плавно, без жодних різких поштовхів чи ударів. Потужність двигуна поступово згасає, поки транспортний засіб не стабілізується на дозволеній позначці, незалежно від подальших зусиль людини за кермом.

Способи обходу

Можливість примусово подолати ліміт залежить від типу встановленої електроніки. Багато машин мають тимчасове налаштування, яким водій керує сам за допомогою кнопок з написом LIM на кермі. Таку систему можна легко обійти під час екстреного маневру, якщо витиснути педаль газу повністю в підлогу до упору. Електроніка сприймає це як команду екстреного прискорення, скидає передачу на нижчу та тимчасово вимикає встановлений ліміт швидкості.

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Проте існує й жорсткий заводський обмежувач, створений для захисту шин та двигуна від перевантажень. Тут звичайне натискання педалі в підлогу вже нічим не допоможе. Наприклад, спортивний трековий Mustang Dark Horse, попри наявність 500 к.с., має електронну стелю на рівні 270 км/год. Електромобілі також мають подібні ліміти через контролер живлення, адже тривалий рух на високій швидкості занадто швидко виснажує батарею та зменшує запас ходу.

Наслідки видалення

Повністю прибрати заводський ліміт цілком реально за допомогою чіп-тюнінгу, коли програму блока керування перепрошивають. Також для цього використовують сторонні модулі продуктивності, які підключаються до заводського комп'ютера. На старому спорткарі Nissan 240SX з дев'яностих років узагалі можна було просто відключити кілька датчиків трансмісії, щоб комп'ютер втратив контроль над обертами на вищих передачах.

Проте подібне втручання несе великі ризики. Більшість заводських лімітів встановлюються на рівні, який є безпечним для деталей двигуна та підвіски. Якщо перевищити цей поріг на 20% або 30%, суттєво зростає ризик серйозної механічної поломки. До того ж на комерційному транспорті такі зміни є незаконними.

Раніше Новини.LIVE писали, на якій швидкості витрати палива в авто зростають на 25%. Розуміння фізичних процесів допомагає водіям ефективніше використовувати кожен літр бензину під час тривалих поїздок.

Також читайте про популярні автомобілі з дуже повільним розгоном до 100 км/год. Недостатня потужність агрегатів робить поїздки трасою складнішими, перетворюючи кожен маневр обгону на відповідальне планування.