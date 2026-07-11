Как работает ограничитель скорости в автомобиле и можно ли его обойти

Toyota Supra мчится по трассе. Фото: bmwblog.com

Ограничитель скорости — это специальная система в автомобиле, которая из соображений безопасности не позволяет транспортному средству превышать установленный предел. Некоторые из этих устройств встраиваются непосредственно на заводе в процессе производства, тогда как другие могут быть установлены позже в качестве стороннего оборудования. Далеко не каждая машина имеет такую систему, особенно если речь идет о старых моделях. Однако множество современных европейских автомобилей теперь по закону обязательно оснащаются интеллектуальной системой помощи в контроле скорости.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Принцип работы

Эту систему невозможно просто извлечь из машины по первому желанию, чтобы разблокировать мощность. На большинстве современных автомобилей она является частью электронных датчиков, подключенных к бортовому компьютеру двигателя, известному как электронный блок управления. Эти датчики непрерывно отслеживают скорость движения, и как только она достигает установленного предела, система автоматически ограничивает подачу воздуха и топлива в цилиндры. Поскольку современные автомобили используют электронную педаль газа вместо физического троса, сигнал просто корректируется для удержания дроссельной заслонки.

Когда водитель полностью нажимает на педаль и достигает предела, автомобиль просто перестает ускоряться дальше. Весь процесс происходит плавно, без каких-либо резких толчков или ударов. Мощность двигателя постепенно снижается, пока транспортное средство не стабилизируется на допустимом уровне, независимо от дальнейших усилий человека за рулем.

Способы обхода

Возможность принудительно преодолеть ограничение зависит от типа установленной электроники. Многие автомобили имеют временную настройку, которой водитель управляет самостоятельно с помощью кнопок с надписью LIM на руле. Такую систему можно легко обойти во время экстренного маневра, если полностью выжать педаль газа до упора. Электроника воспринимает это как команду экстренного ускорения, переключает передачу на более низкую и временно отключает установленный ограничитель скорости.

Читайте также:

Однако существует и жесткий заводской ограничитель, созданный для защиты шин и двигателя от перегрузок. Здесь обычное нажатие педали до упора уже ничем не поможет. Например, спортивный трековый Mustang Dark Horse, несмотря на наличие 500 к.с., имеет электронный ограничитель на уровне 270 км/ч. Электромобили также имеют подобные ограничения из-за контроллера питания, ведь длительное движение на высокой скорости слишком быстро разряжает батарею и уменьшает запас хода.

Последствия снятия ограничения

Полностью снять заводской лимит вполне реально с помощью чип-тюнинга, когда перепрошивают программу блока управления. Также для этого используют сторонние модули производительности, которые подключаются к заводскому компьютеру. На старом спорткаре Nissan 240SX девяностых годов вообще можно было просто отключить несколько датчиков трансмиссии, чтобы компьютер утратил контроль над оборотами на высших передачах.

Однако подобное вмешательство сопряжено с большими рисками. Большинство заводских ограничений устанавливаются на уровне, безопасном для деталей двигателя и подвески. Если превысить этот порог на 20% или 30%, существенно возрастает риск серьезной механической поломки. К тому же на коммерческом транспорте такие изменения являются незаконными.

Ранее Новини.LIVE писали, при какой скорости расход топлива в автомобиле увеличивается на 25%. Понимание физических процессов помогает водителям эффективнее использовать каждый литр бензина во время длительных поездок.

Также читайте о популярных автомобилях с очень медленным разгоном до 100 км/ч. Недостаточная мощность агрегатов усложняет поездки по трассе, превращая каждый маневр обгона в ответственное планирование.