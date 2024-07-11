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Що спричиняє блокування двигуна авто та як його уникнути — лайфхаки для водія

11 липня 2024 21:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Чому раптом заклинює двигун авто — як уникнути великих неприємностей
Огляд двигуна. Фото: news.motability.co.uk
Святослав Мотюженко - Редактор

Однією з механічних несправностей авто, яка лякає багатьох водіїв, є заклинення двигуна. Ця серйозна проблема сигналізує, що машина потребує не лише заміни моторної оливи.

Про це написав Motor Biscuit.

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Ремонт заблокованого двигуна

Заклинений двигун деякі водії порівнюють із заблокованим заднім колесом. Якщо з вашим авто трапиться така халепа, мотор не запуститься, а замість цього буде чути стукіт під час спроби його завести.

Якщо заблокування трапилося з незначної причини, вартість ремонту може становити від 500 до 1 500 доларів. Однак у серйозніших випадках ціна усунення несправності може сягати й 10 000 доларів. У такому випадку більшість автолюбителів вважають, що полагодження двигуна того не варте.

Машини з більшим пробігом частіше зазнають блокування двигуна. Однак така несправність також не рідкість й для нових автомобілів.

Що спричиняє блокування

  • Несвоєчасна заміна оливи. Найпоширеніша причина заклинення двигуна, адже недостатня кількість моторної оливи не може адекватно змащувати рухомі частини мотора. Тому краще дотримуватися рекомендованих часових рамок для заміни речовини.
  • Перегрів двигуна. Висока температура може спричинити розбухання різних металевих частин агрегату та призвести до його блокування.

Види зовнішнього заклинювання

  • Гідрозамикач. Виникає при попаданні води в камеру згоряння. Якщо це станеться, двигун раптово зупиниться.
  • Парозамок. Демонструє проблеми з паливною системою автомобіля.

Незалежно від внутрішніх або зовнішніх причин, ремонт заблокованого двигуна коштуватиме дорого, тому варто уникати передумов, які можуть призвести до такої серйозного поламання.

Раніше ми розповідали, чому загоряється лампочка моторної оливи та що з цим має робити водій. Також писали про п’ять способів подовжити життя турбованого двигуна авто.

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