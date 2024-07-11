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Что приводит к блокировке двигателя авто и как ее избежать — лайфхаки для водителя

11 июля 2024 21:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Почему вдруг заклинивает двигатель авто — как избежать больших неприятностей
Осмотр двигателя. Фото: news.motability.co.uk
Святослав Мотюженко - Редактор

Одной из механических неисправностей авто, пугающей многих водителей, является заклинивание двигателя. Эта серьезная проблема сигнализирует, что машина нуждается не только в замене моторного масла.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Ремонт заблокированного двигателя

Заклиненный двигатель некоторые водители сравнивают с заблокированным задним колесом. Если с вашим авто случится такая неприятность, мотор не запустится, а вместо этого будет слышен стук при попытке его завести.

Если блокировка произошла по незначительной причине, стоимость ремонта может составлять от 500 до 1 500 долларов. Однако в более серьезных случаях цена устранения неисправности может достигать и 10 000 долларов. В таком случае большинство автолюбителей считают, что починка двигателя этого не стоит.

Машины с большим пробегом чаще подвергаются блокировке двигателя. Однако такая неисправность тоже не редкость и для новых автомобилей.

Что вызывает блокировку

  • Несвоевременная замена масла. Самая распространенная причина заклинивания двигателя, ведь недостаточное количество моторного масла не может адекватно смазывать движущиеся части двигателя. Поэтому лучше соблюдать рекомендованные временные рамки для замены вещества.
  • Перегрев двигателя. Высокая температура может вызвать разбухание различных металлических частей агрегата и привести к его блокировке.

Виды внешнего заклинивания

  • Гидрозатвор. Возникает при попадании воды в камеру сгорания. Если это произойдет, двигатель внезапно остановится.
  • Парозамок. Демонстрирует проблемы с топливной системой автомобиля.

Независимо от внутренних или внешних причин, ремонт заблокированного двигателя будет стоить дорого, поэтому следует избегать предпосылок, которые могут привести к столь серьезной поломке.

Ранее мы рассказывали, почему загорается лампочка моторного масла и что с этим должен делать водитель. Также писали о пяти способах продлить жизнь турбированному двигателю авто.

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