Почему вдруг заклинивает двигатель авто — как избежать больших неприятностей

Что приводит к блокировке двигателя авто и как ее избежать — лайфхаки для водителя
Одной из механических неисправностей авто, пугающей многих водителей, является заклинивание двигателя. Эта серьезная проблема сигнализирует, что машина нуждается не только в замене моторного масла.
Об этом написал Motor Biscuit.
Ремонт заблокированного двигателя
Заклиненный двигатель некоторые водители сравнивают с заблокированным задним колесом. Если с вашим авто случится такая неприятность, мотор не запустится, а вместо этого будет слышен стук при попытке его завести.
Если блокировка произошла по незначительной причине, стоимость ремонта может составлять от 500 до 1 500 долларов. Однако в более серьезных случаях цена устранения неисправности может достигать и 10 000 долларов. В таком случае большинство автолюбителей считают, что починка двигателя этого не стоит.
Машины с большим пробегом чаще подвергаются блокировке двигателя. Однако такая неисправность тоже не редкость и для новых автомобилей.
Что вызывает блокировку
- Несвоевременная замена масла. Самая распространенная причина заклинивания двигателя, ведь недостаточное количество моторного масла не может адекватно смазывать движущиеся части двигателя. Поэтому лучше соблюдать рекомендованные временные рамки для замены вещества.
- Перегрев двигателя. Высокая температура может вызвать разбухание различных металлических частей агрегата и привести к его блокировке.
Виды внешнего заклинивания
- Гидрозатвор. Возникает при попадании воды в камеру сгорания. Если это произойдет, двигатель внезапно остановится.
- Парозамок. Демонстрирует проблемы с топливной системой автомобиля.
Независимо от внутренних или внешних причин, ремонт заблокированного двигателя будет стоить дорого, поэтому следует избегать предпосылок, которые могут привести к столь серьезной поломке.
Ранее мы рассказывали, почему загорается лампочка моторного масла и что с этим должен делать водитель. Также писали о пяти способах продлить жизнь турбированному двигателю авто.
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