Почему вдруг заклинивает двигатель авто — как избежать больших неприятностей

Осмотр двигателя. Фото: news.motability.co.uk

Одной из механических неисправностей авто, пугающей многих водителей, является заклинивание двигателя. Эта серьезная проблема сигнализирует, что машина нуждается не только в замене моторного масла.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Ремонт заблокированного двигателя

Заклиненный двигатель некоторые водители сравнивают с заблокированным задним колесом. Если с вашим авто случится такая неприятность, мотор не запустится, а вместо этого будет слышен стук при попытке его завести.

Если блокировка произошла по незначительной причине, стоимость ремонта может составлять от 500 до 1 500 долларов. Однако в более серьезных случаях цена устранения неисправности может достигать и 10 000 долларов. В таком случае большинство автолюбителей считают, что починка двигателя этого не стоит.

Машины с большим пробегом чаще подвергаются блокировке двигателя. Однако такая неисправность тоже не редкость и для новых автомобилей.

Что вызывает блокировку

Несвоевременная замена масла. Самая распространенная причина заклинивания двигателя, ведь недостаточное количество моторного масла не может адекватно смазывать движущиеся части двигателя. Поэтому лучше соблюдать рекомендованные временные рамки для замены вещества.

Самая распространенная причина заклинивания двигателя, ведь недостаточное количество моторного масла не может адекватно смазывать движущиеся части двигателя. Поэтому лучше соблюдать рекомендованные временные рамки для замены вещества. Перегрев двигателя. Высокая температура может вызвать разбухание различных металлических частей агрегата и привести к его блокировке.

Виды внешнего заклинивания

Гидрозатвор. Возникает при попадании воды в камеру сгорания. Если это произойдет, двигатель внезапно остановится.

Возникает при попадании воды в камеру сгорания. Если это произойдет, двигатель внезапно остановится. Парозамок. Демонстрирует проблемы с топливной системой автомобиля.

Независимо от внутренних или внешних причин, ремонт заблокированного двигателя будет стоить дорого, поэтому следует избегать предпосылок, которые могут привести к столь серьезной поломке.

Ранее мы рассказывали, почему загорается лампочка моторного масла и что с этим должен делать водитель. Также писали о пяти способах продлить жизнь турбированному двигателю авто.