Чому заклинює ключ у замку запалювання автомобіля

Ключ у замку запалювання. Фото: autozone.com

Раптова відмова ключа запалювання повертатися в гнізді є поширеною неприємністю, з якою часто стикаються власники вживаних автомобілів. Така ситуація зазвичай викликає паніку, проте джерело проблеми переважно криється в роботі чотирьох основних вузлів. Поломка або блокування зачіпає безпосередньо внутрішню личинку, захисний механізм кермового вала, систему вибору передач або сам металевий елемент.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу Укравто Груп Олександр Чаленко.

Прості причини

Найбільш поширеною та банальною причиною зупинки є спрацьовування штатного механічного стопора кермового вала. Це стається, коли після вимкнення двигуна колісна пара залишилася злегка повернутою у бік. Для швидкого розблокування достатньо вставити ключ і плавно погойдувати кермо в різні боки в межах вільного люфту. Одночасно з цим слід акуратно провертати замок, що дозволить механізму легко звільнитися та відкрити доступ до запуску.

Другою частою причиною є звичайна неуважність під час паркування транспортного засобу з автоматичною коробкою передач. Виробники пов'язують систему запалювання спеціальним датчиком з положенням важеля керування трансмісією. Якщо селектор випадково залишився поза зонами паркінгу або нейтралі, захисна автоматика заблокує хід механізму. Власнику достатньо перевірити та чітко зафіксувати важіль у кінцевому положенні для зняття електронної заборони.

Внутрішній знос

З часом усередину секретного механізму личинки неминуче потрапляє дрібний дорожній пил, а заводське мастило перетворюється на щільний наліт. Рухомі внутрішні штифти починають заклинювати, а сам робочий профіль металевого ключа поступово стирається від постійного використання. На початкових етапах виправити заїдання допомагає обробка гнізда легким аерозольним мастилом з одночасним акуратним ворушінням ключа. Успішне використання запасного дубліката є чітким сигналом для проведення термінової профілактики та заміни основного комплекту.

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Повне заклинювання у проміжних положеннях свідчить про серйозне внутрішнє руйнування металевих елементів, поломку пружин або знос контактної групи. Самостійні спроби провернути замок силою лише погіршать ситуацію та призводять до остаточного псування деталей. За таких умов машину доведеться доставити на СТО для проведення демонтажу, заміни пошкодженого вузла у зборі та подальшої обов'язкової адаптації чіпа іммобілайзера.

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