Почему ключ застревает в замке зажигания автомобиля

Ключ в замке зажигания. Фото: autozone.com

Внезапный отказ ключа зажигания поворачиваться в гнезде — распространенная неприятность, с которой часто сталкиваются владельцы подержанных автомобилей. Такая ситуация обычно вызывает панику, однако причина проблемы чаще всего кроется в работе четырех основных узлов. Поломка или блокировка затрагивает непосредственно внутренний стержень, защитный механизм рулевого вала, систему выбора передач или сам металлический элемент.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса Укравто Груп Александр Чаленко.

Простые причины

Наиболее распространенной и банальной причиной остановки является срабатывание штатного механического стопора рулевого вала. Это происходит, когда после выключения двигателя колесная пара осталась слегка повернутой в сторону. Для быстрой разблокировки достаточно вставить ключ и плавно покачать руль в разные стороны в пределах свободного люфта. Одновременно с этим следует аккуратно провернуть замок, что позволит механизму легко освободиться и открыть доступ к запуску.

Второй частой причиной является обычная невнимательность при парковке транспортного средства с автоматической коробкой передач. Производители связывают систему зажигания специальным датчиком с положением рычага управления трансмиссией. Если селектор случайно остался вне зон парковки или нейтрали, защитная автоматика заблокирует ход механизма. Владельцу достаточно проверить и четко зафиксировать рычаг в конечном положении для снятия электронного запрета.

Внутренний износ

Со временем внутрь секретного механизма личинки неизбежно попадает мелкая дорожная пыль, а заводская смазка превращается в плотный налет. Подвижные внутренние штифты начинают заклинивать, а сам рабочий профиль металлического ключа постепенно стирается от постоянного использования. На начальных этапах устранить заклинивание помогает обработка гнезда легкой аэрозольной смазкой с одновременным аккуратным поворачиванием ключа. Успешное использование запасного дубликата является явным сигналом для проведения срочной профилактики и замены основного комплекта.

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Полное заклинивание в промежуточных положениях свидетельствует о серьезном внутреннем разрушении металлических элементов, поломке пружин или износе контактной группы. Самостоятельные попытки провернуть замок силой только ухудшат ситуацию и приведут к окончательной поломке деталей. В таких условиях автомобиль придется доставить на СТО для демонтажа, замены поврежденного узла в сборе и последующей обязательной адаптации чипа иммобилайзера.

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