Чому треба вмикати обігрівач в авто навіть влітку

Червоний індикатор температури антифризу. Фото: klavkarr.com

Літня погода створює значне навантаження на охолодження автомобіля. Якщо в роботі системи є навіть приховані недоліки, спека може миттєво призвести до перегріву двигуна, про що попередить червона іконка на панелі приладів або стрілка температури в червоній зоні. Продовження руху за таких умов загрожує фатальним перегрівом головки блока циліндрів, що вимагатиме дуже дорогого ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Рятувальний лайфхак

У більшості автомобілів тепло, що подається до салону, надходить безпосередньо з системи охолодження двигуна. Обігрівач фактично є додатковим радіатором, який забирає надлишкове тепло від робочої рідини. Якщо під час руху стрілка температури почала наближатися до червоної зони, негайне увімкнення обігрівача на максимальну потужність разом з вентилятором дозволить швидко відвести тепло від силового агрегату та стабілізувати його температуру.

Цей метод дієвий у випадках, коли виходить з ладу вентилятор основного радіатора або виникають проблеми з циркуляцією рідини в "великому колі". Це не розвʼязує саму несправність, але дозволяє безпечно дістатися до найближчого сервісу, не допустивши серйозних пошкоджень. Звісно, в салоні стане спекотно, але збереження справності двигуна в такий момент є пріоритетом.

Коли не допоможе

Увімкнення обігрівача не дасть жодного результату, якщо з системи витекла вся охолоджувальна рідина. У такій ситуації під капотом з’являється пара, а при спробі увімкнути опалення з дефлекторів продовжувати йти холодне повітря.

Читайте також:

Також метод буде неефективним при повній відмові помпи, яка забезпечує циркуляцію антифриза. Якщо після увімкнення обігрівача температура не знижується протягом короткого часу, слід негайно зупинитися і вимкнути двигун.

При виникненні критичного перегріву найкращим рішенням буде вимкнути запалювання, але одразу після цього повернути ключ у положення ввімкнення запалювання без запуску мотора. У багатьох сучасних авто це дозволить вентиляторам продовжувати роботу, що допоможе примусово охолодити систему. Також важливо відкрити капот для швидшого відведення накопиченого тепла.

Важливе застереження

Категорично заборонено відкручувати кришку розширювального бачка на гарячому двигуні. Гаряча рідина під тиском може миттєво вирватися назовні, спричинивши серйозні опіки обличчя та рук. Після інциденту з перегрівом варто уважно оглянути розширювальний бачок на холодному двигуні. Наявність маслянистих плям або емульсії в антифризі є тривожним сигналом, який вказує на пошкодження прокладки головки блока циліндрів.

Не варто сприймати увімкнення обігрівача як повноцінний ремонт. Це лише екстрений захід, який може надати шанс врятувати двигун. Якщо система охолодження почала підводити, її діагностику та професійне відновлення слід провести якомога швидше.

Раніше Новини.LIVE писали, чому за кілька днів після заміни іржавіє антифриз та що з цим робити водію. Які причини псування свіжого охолоджувача.

Також читайте, як антифриз нищить двигун автомобіля. Поганий або невідповідний охолоджувач може створити купу проблем, які призведуть до дорогого ремонту.