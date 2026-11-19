Іржа на гальмівних дисках авто. Фото: drbeasleys.com

За одну ніч гальмівні диски автомобіля можуть вкритися тонким шаром іржі. Це дратує водіїв, особливо якщо деталі встановили зовсім недавно. Насправді швидка поява рудого нальоту має просте фізичне пояснення і здебільшого не потребує візиту на сервіс.

Про це "Авто Світу" розповів начальник департаменту сервісу "Укравто Груп" Олександр Чаленко, пишуть Новини.LIVE.

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Особливості металу

Переважну більшість гальмівних дисків для легкових автомобілів виготовляють з сірого чавуну. Цей матеріал чудово поглинає та розсіює тепло, забезпечує стабільне тертя та має доступну ціну. Але його відкрита поверхня швидко окиснюється під дією води та повітря.

Захистити робочу площину фарбою чи спеціальним антикорозійним складом неможливо. Під час кожного натискання на педаль гальмівні колодки тісно притискаються до диска і знімають мікроскопічний шар покриття разом з металом. Після поїздки ця зона залишається абсолютно голою, тому за високої вологості перші руді плями проступають за лічені години.

Осінній період створює ідеальні умови для корозії деталей. Удень машина рухається мокрим асфальтом, і на гарячі вузли постійно потрапляє вода з дорожнім брудом.

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Увечері автомобіль паркують, уночі температура знижується, вологість повітря зростає, і на холодному чавуні осідає густий конденсат. Найшвидше рудий наліт утворюється після сильної зливи, миття кузова або нічної стоянки на вулиці в туманну погоду.

Якщо комунальні служби вже обробили дороги реагентами, реакція відбувається ще інтенсивніше. Солі в розчині підвищують електропровідність вологи та прискорюють руйнування верхнього шару металу.

Проте сама корозія на робочій частині зовсім не вказує на низьку якість запчастин.

Нові деталі

Імунітету до окиснення не мають навіть абсолютно нові запчастини. Багато сучасних виробників наносять захисне покриття лише на маточинну частину та зовнішні торці, куди колодки не дістають під час роботи, щоб зберегти охайний вигляд вузла та сповільнити корозію в місцях постійного контакту з атмосферою.

Проте на робочій площині будь-який захисний шар повністю стирається під час перших же гальмувань після виїзду з сервісу. Надалі нова деталь опиняється у таких самих умовах, що й диск з великим пробігом. Тому поява іржі на машині, яка проїхала всього кілька сотень кілометрів після заміни, є звичайним явищем і не свідчить про заводський брак.

Раніше Новини.LIVE писали, як часто потрібно міняти гальмівні колодки та диски на автомобілі. При агресивному водінні або частих поїздках у гірській місцевості, цей інтервал може скоротитися.

Також читайте, чому гальма електромобіля швидко іржавіють та як цього позбутися. Причина полягає в особливості роботи механіки на авто з рекуперацією.