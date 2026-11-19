Ржавчина на тормозных дисках автомобиля. Фото: drbeasleys.com

За одну ночь тормозные диски автомобиля могут покрыться тонким слоем ржавчины. Это раздражает водителей, особенно если детали установили совсем недавно. На самом деле быстрое появление ржавого налета имеет простое физическое объяснение и в большинстве случаев не требует посещения сервиса.

Об этом "Авто Світу" рассказал начальник департамента сервиса "Укравто Групп" Александр Чаленко, пишут Новини.LIVE.

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Особенности металла

Подавляющее большинство тормозных дисков для легковых автомобилей изготавливают из серого чугуна. Этот материал прекрасно поглощает и рассеивает тепло, обеспечивает стабильное трение и имеет доступную цену. Но его открытая поверхность быстро окисляется под действием воды и воздуха.

Защитить рабочую поверхность краской или специальным антикоррозионным составом невозможно. При каждом нажатии на педаль тормозные колодки плотно прижимаются к диску и снимают микроскопический слой покрытия вместе с металлом. После поездки эта зона остается совершенно голой, поэтому при высокой влажности первые ржавые пятна появляются в считанные часы.

Осенний период создает идеальные условия для коррозии деталей. Днем машина движется по мокрому асфальту, и на горячие узлы постоянно попадает вода с дорожной грязью.

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Вечером автомобиль паркуют, ночью температура понижается, влажность воздуха возрастает, и на холодном чугуне оседает густой конденсат. Быстрее всего ржавый налет образуется после сильного ливня, мойки кузова или ночной стоянки на улице в туманную погоду.

Если коммунальные службы уже обработали дороги реагентами, реакция протекает еще интенсивнее. Соли в растворе повышают электропроводность влаги и ускоряют разрушение верхнего слоя металла.

Однако сама по себе коррозия на рабочей части вовсе не указывает на низкое качество запчастей.

Новые детали

Даже совершенно новые запчасти не обладают иммунитетом к окислению. Многие современные производители наносят защитное покрытие только на ступичную часть и наружные торцы, куда колодки не дотягиваются во время работы, чтобы сохранить аккуратный вид узла и замедлить коррозию в местах постоянного контакта с атмосферой.

Однако на рабочей поверхности любой защитный слой полностью стирается уже при первых торможениях после выезда из сервиса. В дальнейшем новая деталь оказывается в таких же условиях, как и диск с большим пробегом. Поэтому появление ржавчины на автомобиле, который проехал всего несколько сотен километров после замены, является обычным явлением и не свидетельствует о заводском браке.

Ранее Новини.LIVE писали, как часто нужно менять тормозные колодки и диски на автомобиле. При агрессивном вождении или частых поездках в горной местности этот интервал может сократиться.

Также читайте, почему тормоза электромобиля быстро ржавеют и как этого избавиться. Причина заключается в особенностях работы механизма на автомобилях с рекуперацией.