Як обрати акумулятор для авто: що означають маркування на АКБ

Акумулятор в авто. Фото: freepik.com

Придбання нового акумулятора часто викликає плутанину через велику кількість незрозумілих абревіатур та цифр на корпусі, що ускладнює вибір дійсно відповідної моделі. Фахівці роз'яснили основні параметри, такі як місткість, пусковий струм та полярність, знання яких допоможе забезпечити надійний запуск автомобіля у будь-яку погоду.

Про це написав "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

Основні позначки на корпусі

Номінальна напруга 12V є стандартом для сучасних легкових автомобілів.

12V є стандартом для сучасних легкових автомобілів. Ah (ампер-години) позначає місткість батареї — загальний запас енергії, який вона може віддати. Чим вище цей показник, тим більший енергетичний резерв має акумулятор.

позначає місткість батареї — загальний запас енергії, який вона може віддати. Чим вище цей показник, тим більший енергетичний резерв має акумулятор. EN або CCA (Cold Cranking Amps) — це пусковий струм, найважливіший параметр для холодного запуску двигуна. Ця цифра в амперах (А) вказує на максимальну потужність, яку батарея може миттєво видати. Наприклад, 540A EN — гарний показник для звичайної машини з двигуном 1,5–2 л.

— це пусковий струм, найважливіший параметр для холодного запуску двигуна. Ця цифра в амперах (А) вказує на максимальну потужність, яку батарея може миттєво видати. Наприклад, 540A EN — гарний показник для звичайної машини з двигуном 1,5–2 л. Maintenance Free (MF) означає необслуговуваний тип батареї, який не вимагає контролю рівня електроліту.

означає необслуговуваний тип батареї, який не вимагає контролю рівня електроліту. Технології AGM або EFB вказують на вдосконалену конструкцію. Такі батареї є обов'язковими для автомобілів з системою Start-Stop та високим енергоспоживанням.

вказують на вдосконалену конструкцію. Такі батареї є обов'язковими для автомобілів з системою Start-Stop та високим енергоспоживанням. Полярність (L — ліва/пряма, R — права/зворотна) визначає розташування плюсової клеми. Необхідно суворо дотримуватися полярності, рекомендованої виробником авто, щоб кабелі підключення дістали до клем.

— — визначає розташування плюсової клеми. Необхідно суворо дотримуватися полярності, рекомендованої виробником авто, щоб кабелі підключення дістали до клем. Дата виробництва. Бажано купувати акумулятор, виготовлений не пізніше 12 місяців тому, щоб гарантувати його свіжість та повний ресурс.

Також читайте:

Що таке акумулятор AGM та чи варто його ставити в авто

Як довго може їздити бензинове авто без заміни акумулятора

Чим небезпечна зарядка телефона в автомобілі

Позначення стандартів

EN (Європейський стандарт). Найпоширеніший на АКБ в Україні

Найпоширеніший на АКБ в Україні DIN (Німецький стандарт). Часто зустрічається на відносно старих авто;

Часто зустрічається на відносно старих авто; JIS (Японський стандарт). Використовується для батарей азійського типорозміру;

Використовується для батарей азійського типорозміру; SAE (Американський стандарт). Для авто зі США.

Додаткові поради

При виборі АКБ варто звернути увагу на габаритні розміри акумулятора, щоб він фізично помістився у відведене для нього місце.

Також існує кілька технологій виробництва: WET (традиційні), EFB та AGM. Останні два, як правило, використовуються в сучасних автомобілях, мають вищу ціну, кращі характеристики для глибоких розрядів, але нічого не дають для старих машин.