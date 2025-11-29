Как выбрать аккумулятор для авто: что означают маркировки на АКБ

Аккумулятор в авто. Фото: freepik.com

Приобретение нового аккумулятора часто вызывает путаницу из-за большого количества непонятных аббревиатур и цифр на корпусе, что затрудняет выбор действительно подходящей модели. Специалисты разъяснили основные параметры, такие как емкость, пусковой ток и полярность, знание которых поможет обеспечить надежный запуск автомобиля в любую погоду.

Основные отметки на корпусе

Номинальное напряжение 12V является стандартом для современных легковых автомобилей.

Ah (ампер-часы) обозначает емкость батареи — общий запас энергии, который она может отдать. Чем выше этот показатель, тем больший энергетический резерв имеет аккумулятор.

EN или CCA (Cold Cranking Amps) — пусковой ток, важнейший параметр для холодного запуска двигателя. Эта цифра в амперах (А) указывает на максимальную мощность, которую батарея может мгновенно выдать. Например, 540A EN — хороший показатель для обычной машины с двигателем 1,5- 2 л.

Maintenance Free (MF) означает необслуживаемый тип батареи, который не требует контроля уровня электролита.

Технологии AGM или EFB указывают на усовершенствованную конструкцию. Такие батареи являются обязательными для автомобилей с системой Start-Stop и высоким энергопотреблением.

Полярность (L — левая/прямая, R — правая/обратная) определяет расположение плюсовой клеммы. Необходимо строго придерживаться полярности, рекомендованной производителем авто, чтобы кабели подключения достали до клемм.

Дата производства. Желательно покупать аккумулятор, изготовленный не позднее 12 месяцев назад, чтобы гарантировать его свежесть и полный ресурс.

Обозначение стандартов

EN (Европейский стандарт). Самый распространенный на АКБ в Украине

DIN (Немецкий стандарт). Часто встречается на относительно старых авто;

JIS (Японский стандарт). Используется для батарей азиатского типоразмера;

SAE (Американский стандарт). Для авто из США.

Дополнительные советы

При выборе АКБ стоит обратить внимание на габаритные размеры аккумулятора, чтобы он физически поместился в отведенное для него место.

Также существует несколько технологий производства: WET (традиционные), EFB и AGM. Последние два, как правило, используются в современных автомобилях, имеют более высокую цену, лучшие характеристики для глубоких разрядов, но ничего не дают для старых машин.