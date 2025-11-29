Как выбрать аккумулятор для авто: что означают маркировки на АКБ

Что означают маркировки и цифры на аккумуляторе авто
Приобретение нового аккумулятора часто вызывает путаницу из-за большого количества непонятных аббревиатур и цифр на корпусе, что затрудняет выбор действительно подходящей модели. Специалисты разъяснили основные параметры, такие как емкость, пусковой ток и полярность, знание которых поможет обеспечить надежный запуск автомобиля в любую погоду.
Основные отметки на корпусе
- Номинальное напряжение 12V является стандартом для современных легковых автомобилей.
- Ah (ампер-часы) обозначает емкость батареи — общий запас энергии, который она может отдать. Чем выше этот показатель, тем больший энергетический резерв имеет аккумулятор.
- EN или CCA (Cold Cranking Amps) — пусковой ток, важнейший параметр для холодного запуска двигателя. Эта цифра в амперах (А) указывает на максимальную мощность, которую батарея может мгновенно выдать. Например, 540A EN — хороший показатель для обычной машины с двигателем 1,5- 2 л.
- Maintenance Free (MF) означает необслуживаемый тип батареи, который не требует контроля уровня электролита.
- Технологии AGM или EFB указывают на усовершенствованную конструкцию. Такие батареи являются обязательными для автомобилей с системой Start-Stop и высоким энергопотреблением.
- Полярность (L — левая/прямая, R — правая/обратная) определяет расположение плюсовой клеммы. Необходимо строго придерживаться полярности, рекомендованной производителем авто, чтобы кабели подключения достали до клемм.
- Дата производства. Желательно покупать аккумулятор, изготовленный не позднее 12 месяцев назад, чтобы гарантировать его свежесть и полный ресурс.
Обозначение стандартов
- EN (Европейский стандарт). Самый распространенный на АКБ в Украине
- DIN (Немецкий стандарт). Часто встречается на относительно старых авто;
- JIS (Японский стандарт). Используется для батарей азиатского типоразмера;
- SAE (Американский стандарт). Для авто из США.
Дополнительные советы
При выборе АКБ стоит обратить внимание на габаритные размеры аккумулятора, чтобы он физически поместился в отведенное для него место.
Также существует несколько технологий производства: WET (традиционные), EFB и AGM. Последние два, как правило, используются в современных автомобилях, имеют более высокую цену, лучшие характеристики для глубоких разрядов, но ничего не дают для старых машин.
