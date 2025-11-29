Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Что означают маркировки и цифры на аккумуляторе авто

Что означают маркировки и цифры на аккумуляторе авто

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 09:35
Как выбрать аккумулятор для авто: что означают маркировки на АКБ
Аккумулятор в авто. Фото: freepik.com

Приобретение нового аккумулятора часто вызывает путаницу из-за большого количества непонятных аббревиатур и цифр на корпусе, что затрудняет выбор действительно подходящей модели. Специалисты разъяснили основные параметры, такие как емкость, пусковой ток и полярность, знание которых поможет обеспечить надежный запуск автомобиля в любую погоду.

Об этом написал "РБК-Украина".

Реклама
Читайте также:

Основные отметки на корпусе

  • Номинальное напряжение 12V является стандартом для современных легковых автомобилей.
  • Ah (ампер-часы) обозначает емкость батареи — общий запас энергии, который она может отдать. Чем выше этот показатель, тем больший энергетический резерв имеет аккумулятор.
  • EN или CCA (Cold Cranking Amps) — пусковой ток, важнейший параметр для холодного запуска двигателя. Эта цифра в амперах (А) указывает на максимальную мощность, которую батарея может мгновенно выдать. Например, 540A EN — хороший показатель для обычной машины с двигателем 1,5- 2 л.
  • Maintenance Free (MF) означает необслуживаемый тип батареи, который не требует контроля уровня электролита.
  • Технологии AGM или EFB указывают на усовершенствованную конструкцию. Такие батареи являются обязательными для автомобилей с системой Start-Stop и высоким энергопотреблением.
  • Полярность (L — левая/прямая, R — правая/обратная) определяет расположение плюсовой клеммы. Необходимо строго придерживаться полярности, рекомендованной производителем авто, чтобы кабели подключения достали до клемм.
  • Дата производства. Желательно покупать аккумулятор, изготовленный не позднее 12 месяцев назад, чтобы гарантировать его свежесть и полный ресурс.

Также читайте:

Что такое аккумулятор AGM и стоит ли его ставить в авто

Как долго может ездить бензиновое авто без замены аккумулятора

Чем опасна зарядка телефона в автомобиле

Обозначение стандартов

  • EN (Европейский стандарт). Самый распространенный на АКБ в Украине
  • DIN (Немецкий стандарт). Часто встречается на относительно старых авто;
  • JIS (Японский стандарт). Используется для батарей азиатского типоразмера;
  • SAE (Американский стандарт). Для авто из США.

Дополнительные советы

При выборе АКБ стоит обратить внимание на габаритные размеры аккумулятора, чтобы он физически поместился в отведенное для него место.

Также существует несколько технологий производства: WET (традиционные), EFB и AGM. Последние два, как правило, используются в современных автомобилях, имеют более высокую цену, лучшие характеристики для глубоких разрядов, но ничего не дают для старых машин.

авто советы автомобиль батерея аккумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации