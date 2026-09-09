Незвичний дорожній знак з піднятим догори пальцем: про що попереджає

Дорожній знак. Фото: car-moby.jp

Дорожній знак із зображенням піднятого пальця в червоному колі забороняє автостоп та голосування на узбіччі. Вказаний графічний символ найчастіше зустрічається на шляхах США, Канади, Австралії та окремих країн Латинської Америки. Цей заборонний знак покликаний гарантувати безпеку водіїв та пішоходів. Водночас у більшості країн Європи замість малюнка використовують текстові таблички або загальні обмежувальні покажчики.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Географія застосування

Голосування на дорозі обмежують насамперед з міркувань захисту життя, адже перебування пішохода на вузькій смузі швидкісної траси створює прямий ризик наїзду. Раптова зупинка автомобіля на високій швидкості для посадки пасажира провокує аварійні ситуації та затори. Крім того, підсаджування незнайомців несе потенційну загрозу для водія та інших людей у салоні.

У США та Канаді цей графічний символ входить до офіційних стандартів розміщення шляхових позначок. Його встановлюють при заїздах на швидкісні магістралі, мости, у тунелях та поблизу пенітенціарних установ. У деяких штатах поруч із зображенням розміщують додаткові текстові пояснення щодо недопущення зупинки попутного транспорту.

Європейський підхід

У більшості європейських країн графічний символ з піднятим пальцем практично не використовується. Натомість правила руху застосовують стандартну круглу позначку заборони пішохідного трафіку з червоною облямівкою. Також уздовж автобанів монтують інформаційні щити з відповідним написом місцевою мовою.

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Автостоп на європейських швидкісних трасах заблокований за замовчуванням на рівні загальних пунктів ПДР. Пішоходам категорично не дозволяється перебувати на проїзній частині та узбіччі автомагістралей. Попереджувальні таблички частіше виставляють лише на виїздах з заправних станцій та майданчиків відпочинку.

Раніше Новини.LIVE писали, чому дорожній знак STOP має вісім кутів. Він не завжди мав таку форму й недарма отримав свій характерний вид.

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