Необычный дорожный знак с поднятым вверх пальцем: о чем он предупреждает

Дорожный знак. Фото: car-moby.jp

Дорожный знак с изображением поднятого пальца в красном круге запрещает автостоп и голосование на обочине. Данный графический символ чаще всего встречается на дорогах США, Канады, Австралии и некоторых стран Латинской Америки. Этот запрещающий знак призван обеспечить безопасность водителей и пешеходов. В то же время в большинстве стран Европы вместо рисунка используют текстовые таблички или общие ограничительные указатели.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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География применения

Остановки на дороге ограничивают прежде всего из соображений защиты жизни, ведь нахождение пешехода на узкой полосе скоростной трассы создает прямой риск наезда. Внезапная остановка автомобиля на высокой скорости для посадки пассажира провоцирует аварийные ситуации и пробки. Кроме того, подсаживание незнакомцев представляет потенциальную угрозу для водителя и других людей в салоне.

В США и Канаде этот графический символ входит в официальные стандарты размещения дорожных знаков. Его устанавливают на въездах на скоростные магистрали, мосты, в туннелях и вблизи пенитенциарных учреждений. В некоторых штатах рядом с изображением размещают дополнительные текстовые пояснения о недопустимости остановки попутного транспорта.

Европейский подход

В большинстве европейских стран графический символ с поднятым пальцем практически не используется. Вместо этого в правилах дорожного движения применяется стандартный круглый знак, запрещающий пешеходное движение, с красной каймой. Также вдоль автобанов устанавливают информационные щиты с соответствующей надписью на местном языке.

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Автостоп на европейских скоростных трассах запрещен по умолчанию на уровне общих положений ПДД. Пешеходам категорически запрещено находиться на проезжей части и обочине автомагистралей. Предупредительные таблички чаще всего устанавливают только на выездах с автозаправочных станций и площадок отдыха.

Ранее Новини.LIVE писали, почему дорожный знак STOP имеет восемь углов. Он не всегда имел такую форму и не зря приобрел свой характерный вид.

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