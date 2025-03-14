Які підключення до прикурювача в автомобілі небезпечні

Що не можна підключати до прикурювача в автомобілі
Прикурювач є майже в усіх автомобілях, навіть якщо водій й не має звички курити. Автомобілісти часто використовують цю розетку для підключення та живлення різноманітних пристроїв, але це не завжди безпечно.
Що не можна приєднувати до прикурювача, написав Autostrike.
Небезпечні ситуації
Конструкції розеток можуть відрізнятися у різних автомобілів. Інколи відсутні пружини-захвати. Також у них немає єдиних стандартів за діаметром.
Через це вилки часто не щільно тримаються, та вискакують назовні, якщо машину трясе на нерівній дорозі. Подібне ситуація може сприяти короткому замиканню й подальшому загорянню автомобіля.
Як уникнути замикання
Не під’єднуйте прилади невідомих виробників. Наприклад, портативні вентилятори, адже їхній реальний струм може доходити до 15 А, а це забагато. Якщо контакт поганий, то перегрів розетки прикурювача гарантований з можливими небезпечними наслідками.
Не варто використовувати й автомобільні пилотяги. Вони також дають велике навантаження, при цьому чистять слабо. Краще заїхати на автомийку, та скористатися професійним приладом великої потужності.
Відеореєстратори та телефони підключати можна, але з нюансами. Ще під час купівлі перехідника під USB-роз’єм, уважно огляньте штекер. У ньому мають бути пружинні затискачі. А найголовніше він має щільно вставлятися у прикурювач саме вашого автомобіля. Тоді замикання можна уникнути.
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