Які підключення до прикурювача в автомобілі небезпечні

Прикурювач. Фото: oznium.com

Прикурювач є майже в усіх автомобілях, навіть якщо водій й не має звички курити. Автомобілісти часто використовують цю розетку для підключення та живлення різноманітних пристроїв, але це не завжди безпечно.

Що не можна приєднувати до прикурювача, написав Autostrike.

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Небезпечні ситуації

Конструкції розеток можуть відрізнятися у різних автомобілів. Інколи відсутні пружини-захвати. Також у них немає єдиних стандартів за діаметром.

Через це вилки часто не щільно тримаються, та вискакують назовні, якщо машину трясе на нерівній дорозі. Подібне ситуація може сприяти короткому замиканню й подальшому загорянню автомобіля.

Як уникнути замикання

Не під’єднуйте прилади невідомих виробників. Наприклад, портативні вентилятори, адже їхній реальний струм може доходити до 15 А, а це забагато. Якщо контакт поганий, то перегрів розетки прикурювача гарантований з можливими небезпечними наслідками.

Не варто використовувати й автомобільні пилотяги. Вони також дають велике навантаження, при цьому чистять слабо. Краще заїхати на автомийку, та скористатися професійним приладом великої потужності.

Відеореєстратори та телефони підключати можна, але з нюансами. Ще під час купівлі перехідника під USB-роз’єм, уважно огляньте штекер. У ньому мають бути пружинні затискачі. А найголовніше він має щільно вставлятися у прикурювач саме вашого автомобіля. Тоді замикання можна уникнути.

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