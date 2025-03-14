Какие подключения к прикуривателю в автомобиле опасны

Прикуриватель. Фото: oznium.com

Прикуриватель есть почти во всех автомобилях, даже если водитель и не имеет привычки курить. Автомобилисты часто используют эту розетку для подключения и питания различных устройств, но это не всегда безопасно.

Что нельзя подключать к прикуривателю, написал Autostrike.

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Опасные ситуации

Конструкции розеток могут отличаться у разных автомобилей. Иногда отсутствуют пружины-захваты. Также у них нет единых стандартов по диаметру.

Из-за этого вилки часто не плотно держатся, и выскакивают наружу, если машину трясет на неровной дороге. Подобное ситуация может способствовать короткому замыканию и дальнейшему возгоранию автомобиля.

Как избежать замыкания

Не подключайте приборы неизвестных производителей. Например, портативные вентиляторы, ведь их реальный ток может доходить до 15 А, а это многовато. Если контакт плохой, то перегрев розетки прикуривателя гарантирован с возможными опасными последствиями.

Не стоит использовать и автомобильные пылесосы. Они также дают большую нагрузку, при этом чистят слабо. Лучше заехать на автомойку, и воспользоваться профессиональным прибором большой мощности.

Видеорегистраторы и телефоны подключать можно, но с нюансами. Еще при покупке переходника под USB-разъем, внимательно осмотрите штекер. В нем должны быть пружинные зажимы. А самое главное он должен плотно вставляться в прикуриватель именно вашего автомобиля. Тогда замыкания можно избежать.

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