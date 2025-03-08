Скольких лежачих полицейский выдержит подвеска автомобиля

Проезд лежачего полицейского. Фото: carstech

Чтобы водители не превышали скорость на потенциально опасных участках, на дороге устанавливаются искусственные препятствия — "лежачие полицейские", которые заставляют автомобилистов замедляться перед ними. Это получается не всегда, поэтому возникает вопрос, как долго подвеска автомобиля выдержит проезд через такое препятствие.

Об этом написал SUV News.

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По словам экспертов, при проезде любых неровностей подвеска автомобиля испытывает значительную нагрузку, но на то, насколько они сильно изнашивают амортизаторы, стойки, пружины, сайлентблоки и шаровые опоры влияет целый ряд факторов. Среди них — скорость езды, тип подвески, загруженность автомобиля и частота преодоления препятствий.

Однозначного ответа на вопрос о точном фатальном количестве случаев проезда через "лежачего полицейского" нет, но данные тестирования на виртуальном симуляторе показывают, что проблемы могут начаться уже после 100 проездов препятствия на высокой скорости.

Как проехать "лежачего полицейского"

Ранее мы писали, как пересечь лежачего полицейского, чтобы быстро не повредить авто. В первую очередь нужно:

заблаговременно снизить скорость — если затормозить внезапно перед барьером, это может повредить подвеску и другие части автомобиля;

преодолевать препятствие на низкой скорости — не более 20 км/ч;

распределять вес авто равномерно — проезжать точно по центру, чтобы оба колеса одновременно пересекали препятствие;

избегать резких движений.

Также мало кто знает, что популярное водительское приложение Waze может предупреждать заранее о "лежачих полицейских" на пути к месту назначения, и даже показывать расстояние между ними и автомобилем.